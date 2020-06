Lizy Tagliani habló tras dar positivo de Covid-19

Luego comenzó a tomarse la temperatura con un termómetro y manifestó: "Quiero llevarle tranquilidad a todos, estoy muy bien, ya estoy bien de ánimo. Pero bueno, finalmente estoy en mi casa, me estoy cuidando".

"Quiero agradecer la cantidad de mensajes que he recibido, Muchísimas gracias, la verdad me sorprende el amor de la gente, no sé si me merezco tanto cariño. Han estado conmigo acompañandome, me han dado una energía, unas ganas de salir adelante y de seguir disfrutando de esta vida hermosa que tenemos", añadió, antes de quitarse el termómetro de la axila y mostrar que marcaba 35 grados.

"Quiero que todos estén tranquilos, que se cuiden. al que le toca pasar por esto, es un momento angustiante, pero después te das cuenta que es como cualquier otra enfermedad para las personas que no estamos en situación de riesgo. Hay que cuidarse por los que están en situación de riesgo, ellos son los que probablemente necesiten las camas en los hospitales y por ellos es que tenemos que cuidarnos todos", enfatizó.

La reaparición de Lizy sucedió horas después de que el periodista Ernesto Tenembaum la criticara a ella y a Telefe porseguir adelante con el programa en plena pandemia.

"Lo que pasa en Telefe es un tema que no se está planteando con la energía que merece. Estuve viendo fotos del programa y eran una multitud, realmente es una falta de respeto, Telefé tiene que dar una explicación respecto de esto", cuestionó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Con Vos).

"Me parece un mal ejemplo ver gente juntada en televisión. La Noche de Mirtha Legrand con Juana Viale no me parece un buen ejemplo, pero son cuatro invitados. Veo programas periodísticos con panelistas y no me parecen un buen ejemplo, pero puedo entenderlo. Lo de Lizy Tagliani es un desastre, es vergonzoso lo que se hizo ahí y, tanto ella como el canal, tienen que dar una explicación de por qué hicieron eso", sentenció indignado.

"El canal tiene que hacer una reflexión sobre qué se hace y qué no se hace, bastante que los dejan funcionar. Es muy vergonzoso, ojalá que todos estén bien pero no me gusta. Así como comentamos lo de María Eugenia Vidal y lo de Alberto Fernández, esto no corresponde, no es parte del esfuerzo que el país está haciendo para sobrellevar el tema del coronavirus", consideró.

"No vale de nada decir 'quedate en casa' cuando hacés un programa donde hay setenta tipos en el estudio haciendo aire, es increíble", postuló antes de poner la mirada en la función del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). "Ahí tenés, canales de televisión haciendo lo que se les recanta las p.... La verdad que es muy ofensivo y muy hipócrita, gente que está por el número todo el tiempo (rating), y no es el momento para estar por el número, salvo que estés muy desesperado. me duele porque yo soy parte del sistema mediático argentino y esto que merece por lo menos un debate. Es increíble como en los medios no se debate", remarcó.

