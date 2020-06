Germán Paoloski se enojó por las duras críticas

Luego explicó que se realizó un protocolo especial para aquellos que tienen que ir a trabajar. “Nosotros, que tenemos que venir, corremos el riesgo de contagiarnos. Pero es un riesgo que, lamentablemente, tenemos que correr porque el Gobierno dijo ‘ustedes son esenciales y están exceptuados‘”

“Si la gente que está viendo no coincide está perfecto. A lo mejor, a mí también me parece mal que seamos esenciales nosotros o los medios de comunicación”, agregó enojado.

La angustia de Lizy Tagliani con coronavirus - El Noti de la Gente

Además, insistió sobre la decisión que había tomado el Gobierno con los medios: “No es una decisión nuestra, lo decidió alguien que está por encima y nosotros debemos cumplir con las normas. Y no, yo no tengo doble moral, digo lo que hay que hacer y lo que no, según lo que dice la Ley”.

Por último, contó cómo está atravesando la cuarentena. “No veo a mi familia ni paso cumpleaños con ellos. Pero vengo a trabajar. No se enojen con nosotros, no dictamos las normas. Lizy, si se contagia, se contagia en el marco de su trabajo. Lamentablmente, es así. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera trabajar”

https://twitter.com/lizytagliani/status/1274017131265511425 Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. no tengo ningún sintoma... les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo pic.twitter.com/ivfCAbBvRx — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 19, 2020

