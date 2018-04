Netflix confirmó la tercera temporada de La casa de papel

Álvaro Morte, quien encarna al Profesor en la serie española, recibió en Roma a El diario de Mariana y contó cómo se enteró de la nueva temporada. “Estoy muy contento. Cuando me lo comentó Alex Pina (creador de la ficción) por teléfono, estaba viajando de Madrid a Barcelona porque estaba haciendo una película. Por momentos se perdía la señal y no podía gritar de alegría en el tren. Fue difícil gestionarlo emocionalmente. En todo momento se nos habló de que era una cosa muy cerrada, pero ante el éxito que ha tenido, pues era de esperar una tercera temporada”, explicó el actor. Sobre cómo se imagina la nueva historia de la serie, agregó: “Del creador de la serie me podría esperar cualquier cosa porque es un tipo con imaginación y una cabeza loca tremenda”.

