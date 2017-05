Netflix lanzó la quinta temporada de House of Cards

Netflix aún no renovó la serie para un sexta temporada.

Netflix aún no renovó la serie para un sexta temporada.

La quinta temporada de House of Cards, la aclamada serie de Netflix, ya está disponible en la plataforma de streaming, con los nuevos 13 episodios que mostrarán los movimientos de Frank Underwood (Kevin Spacey), ahora como presidente de Estados Unidos.