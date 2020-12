Netflix lanzó una nueva herramienta para padres

"La mayoría de los padres tienen un pulso sobre lo que les gusta a sus hijos, basándose en sus disfraces de Halloween o en los juguetes que piden en Navidad, pero no siempre sabemos de qué tratan esos programas", dijo Parson. "¿De qué está hablando el programa, en esencia, el programa?"

Los perfiles infantiles de Netflix se hacen típicamente para niños entre las edades de "preescolar y preadolescente", dijo Parsons. Si los niños mayores no quieren que sus padres sepan lo que están viendo - o simplemente no les gusta la idea de ser monitoreados - esa es una conversación para que las familias la tengan, agregó Parsons. Los padres pueden optar por no participar en los informes en cualquier momento.

Además del nuevo informe para niños, Netflix también está desarrollando una prueba global para un entorno de Perfil Familiar. A diferencia de los perfiles normales o los perfiles sólo para niños, los perfiles familiares incluirán programas de televisión y películas que la gente puede seleccionar como aptos para familias, y aparecerá en un perfil.

Las cuentas de Netflix están diseñadas en torno a intereses individuales. El algoritmo aprende lo que le interesa a la gente y sugiere una programación recomendada para mantenerlos pegados a sus pantallas. El perfil familiar utiliza clasificaciones para traer un número de títulos diferentes que luego son priorizados y recomendados en base a esos intereses individuales. Aparecerán películas hasta un nivel de clasificación PG-13 y programas de TV hasta un nivel de clasificación TV-14.

"La clave para entenderlo es que crea un perfil familiar con la co-visualización en mente que es más relevante para audiencias familiares específicas", dijo Parsons.

Sin embargo, lo que la gente no podrá hacer ahora mismo es añadir programas o películas más maduros que los de la PG-13 o TV-14. Hipotéticamente, si una familia quisiera ver The Witcher juntos, no aparecería debido al rating. Parsons reconoció que el equipo se está comunicando con los miembros sobre lo que quieren de un perfil familiar, y Netflix puede trabajar en una configuración que permita a los suscriptores añadir títulos más allá de la clasificación PG-13 y TV-14 si eso se convierte en una petición popular.

Los perfiles familiares se están desplegando este miércoles como parte de una prueba global, mientras que el informe de actividades para niños también se está desplegando en mercados selectos como parte de una prueba global.