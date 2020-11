Neuquén: creció el tiempo promedio de internación por COVID

El actual registro de los días que los pacientes con COVID-19 pasan en terapia es distinto al de los meses anteriores.

En septiembre, eran de 13 días la estadía de los enfermos con COVID en el sector de cuidados intensivos, en tanto que el mes pasado era de 11,3 días, en un rango de uno a 58 días y con una ocupación de camas que alcanzaba el 99%.

El promedio de ocupación de camas es del 93%, con 131 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según confirmó la Dirección de Epidemiología del ministerio. Además, 30 pacientes se encuentran en los centros de salud en terapia intermedia, 209 en sala general y 15 bajo control en el Espacio Duam.

Creció el tiempo promedio de internación por COVID

En el actual contexto de compleja situación epidemiológica que transita la provincia, el dato de los días de internación de los pacientes COVID es "un buen registro", señalaron fuentes sanitarias.

"Más casos, más respirados, más sobrevida, más días en terapia", resumió a LM Neuquén la directora asociada del hospital Castro Rendón, Adelaida Goldman, respecto del promedio de días que pasan en cuidados intensivos los pacientes COVID de la provincia.

La médica explicó que en la mayoría de las unidades de terapia intensiva en la Argentina y en el mundo, "de tres pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, dos mueren".

"Nosotros en Neuquén estamos logrando el 50% de sobrevida, es decir, de dos pacientes que ingresan a terapia intensiva uno sobrevive, y eso es bueno", precisó.

Sin embargo, señaló que esta situación de sobrevida de los pacientes "es a expensas de días prolongados de internación y posteriormente a la internación, cuando ya no requieren más de respirador, esos pacientes necesitan un tiempo prolongado de recuperación con traqueotomía, con secuelas que hay que ir trabajándolas". Y agregó que los pacientes que lograron superar la enfermedad "son pacientes muy complejos".

Precisó que en la terapia del hospital Castro Rendón "hay muchos pacientes ocupando las camas pero no están más con respirador aunque continúan graves. Es importante darle chance a la gente y no ponerle un respirador". Y advirtió: "Si intubábamos a todos los adultos mayores del geriátrico Hermanitas de los Pobres que se contagiaron, seguro que se morían". "Muchos creen que en el respirador está la panacea, hay que tenerlo en cuenta porque a veces se puede someter a pacientes a tratamientos que no está demostrado que les vayan a servir", agregó.

Creció el tiempo promedio de internación por COVID

Aclaró que el respirador es un recurso terapéutico más, pero que "no necesariamente es el mejor ni el de primera elección".

Mencionó otros recursos terapéuticos, como las cánulas de alto flujo, los cascos Helmet con oxígeno y el plasma de convalecientes.

"Reducir la terapéutica a un respirador es no entender la complejidad del coronavirus, tampoco de su tratamiento y de lo que dependen sus resultados", concluyó la profesional.

-> “Es muy alto el amesetamiento”

En octubre, el promedio de casos positivos en la provincia osciló de 400 a 500 contagios diarios, cifra similar a la de los primeros días de noviembre. Por eso, se comenzó a hablar de un amesetamiento de casos. Algunas voces, como la de la subsecretaria de Salud, Andrea Echauri, salieron a aclarar que es "precoz" hablar de un amesetamiento de casos, aunque afirmó que hay una estabilización pero "hay que ver cómo evoluciona día a día".

Adelaida Goldman, directora asociada del hospital Castro Rendón, sostuvo que este amesetamiento "es muy alto".

Resaltó que la cifra de días de duplicación de casos está aumentando "y eso es un buen indicador". En octubre, la duplicación de casos pasó de 16,4 (registro de septiembre) a 31,8 días. Finalmente, en el parte difundido anoche consta que la duplicación de casos se proyecta para dentro de 38 días, lo que significa que las personas que tienen la enfermedad tardan más en contagiar al resto. Es decir que el virus se expande más lentamente.