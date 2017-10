Neuquén dará una pelea millonaria ante Nación

Lo más complejo es lo de Ingresos Brutos, que hoy representa el 90% de la recaudación de impuestos locales y casi un tercio de los ingresos corrientes totales que percibe la provincia al año (unos $13 mil millones). ¿Qué busca el gobierno de Mauricio Macri con este tema? Reducir las alícuotas o directamente eliminar este tributo bajo el argumento de que ello contribuirá a reactivar distintos sectores de la economía.

Como parte de esta negociación, Nación decidió no enviar al Congreso la prórroga del cumplimiento del pacto fiscal firmado en 1993, con lo cual, si no se aprueba esa postergación, las provincias deberían disponer de un esquema de exención de Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria, y derogar el impuesto a los sellos.

Pero dentro del gobierno neuquino tienen otra visión. Una fuente del Ejecutivo indicó que del otro lado (Nación) también existen compromisos fijados como la rebaja en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para llegar al 18 por ciento. Además, se advirtió que “si el gobierno nacional va en este sentido Neuquén puede salirse del acuerdo y seguir como hasta hoy”.

Desde la administración que conduce el gobernador Omar Gutiérrez se aseguró que pensar en una eliminación de Ingresos Brutos “es una utopía porque no se puede suplantar por otro impuesto y resignar recursos de una día para el otro”.

Una idea que hizo circular Nación, y que estaría contemplada en el proyecto de reforma impositiva, es que el IVA reemplace a Ingresos Brutos, algo que el gobierno neuquino también ve como inviable. La razón es que la provincia, al tener como principal actividad al sector hidrocarburífero, cobra IB por la producción y no sobre la venta del producto, que es lo que se percibe a través del IVA.

Además, se indicó que hoy Neuquén tiene una presión tributaria baja respecto al resto del país. “En todo caso, estaríamos dispuestos a homogeneizar, es decir que se cobre lo mismo en todas las provincias, pero van a tener que bajar impuestos otras jurisdicciones del país, no nosotros”, se advirtió.

Hoy, Neuquén tiene un esquema tributario con una alícuota general de Ingresos Brutos del 3% (es la más baja del país), eso es lo que paga la industria, mientras que los pequeños contribuyentes tributan al 2% y la actividad primaria (como la agrícola) de productores neuquinos lo hace a tasa cero.

La otra gran discusión con Nación es la actualización del fondo del conurbano bonaerense, una compensación que a Neuquén le generaría una pérdida de recursos provenientes de la coparticipación de alrededor de 1100 millones de pesos en el año. Ayer, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que rechace el recurso interpuesto por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en reclamo de la restitución de esos fondos (ver página 7 cuerpo central). Gutiérrez dijo que Neuquén está dispuesta a discutir una nueva ley de coparticipación e instó a que Buenos Aires traslade su reclamo al ámbito del Congreso y deje la vía judicial.

En el documento, que será presentado como respuesta a la presentación de Vidal, se afirmó que “la menor incidencia relativa a la coparticipación federal en su presupuesto ha sido sobradamente compensada por el Estado Nacional de distintas formas”. Se indicó que los subsidios otorgados a la Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires fueron superiores per cápita en 75% a los recibidos por el resto del país.

El tira y afloje por el envío de fondos y el manejo de recursos se completa con un tema que hoy está instalado en la campaña electoral

Se trata del manejo de las cajas jubilatorias de las jurisdicciones del país que, como en el caso de Neuquén, tienen su propio sistema previsional. La provincia no quiere que esto se traspase a la Anses y busca mantener las condiciones actuales, entre lo más importante la movilidad del 80%, además de un resarcimiento acordado por ley que le deja 37,4 millones de pesos al mes.

La discusión por estos temas comenzará después de las elecciones.

La provincia no está dispuesta a ceder en el cobro de Ingresos Brutos.

33% de los ingresos totales de Neuquén salen del cobro de Ingresos Brutos, un impuesto que Nación pretende que las provincias dejen de cobrar.

1100 millones de pesos dejaría de percibir Neuquén de coparticipación si la Justicia falla a favor de actualizar el fondo del conurbano bonaerense.

La provincia no quiere transferir ni perder lo que se le compensa

A partir de la no transferencia de algunas provincias de sus sistemas previsionales a Nación, como es el caso de Neuquén, se generó una situación de inequidad con respecto a las que sí migraron sus cajas. Muchos impuestos coparticipables (11% de la recaudación del IVA, 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias, 70% de débitos y créditos y 21% del impuesto sobre los combustibles-naftas) se derivan al sistema nacional de jubilaciones para suplir el déficit de esa caja. Por esta razón, se estableció a través de una ley que Anses iba a completar esas asimetrías entre las cajas transferidas y las que no se concretaron. De allí surgen los aportes para establecer un trato igualitario. De este modo, Neuquén percibió en 2016 $500 millones y otras ocho cuotas de $37,4 millones cada una en lo que va de este año. Hoy, ante el proyecto del presidente Macri de “armonizar” el sistema y que las cajas provinciales pasen a Nación, la provincia mostró su oposición, no sólo para sostener el 80% móvil, sino también para seguir percibiendo este beneficio económico.