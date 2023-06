Neuquén lanzó su temporada invernal en Buenos Aires

El evento, que fue presidido por el gobernador Omar Gutiérrez, se llevó a cabo en la terraza del Shopping Paseo Alcorta, donde en la recepción no faltaron los copos de nieve y las promotoras que lucían sus gorros invernales.

Turismo2.jpg

"Estamos con muchísimas expectativas de que vamos a tener una gran temporada. Tenemos muy buenos números de reservas hoteleras en los establecimientos habilitados. Hay nieve en nuestros cerros, en nuestra montaña lo que permitirá a los centros de esquí y parques de nieve abrir sus puertas durante la segunda quincena de junio", aseguró Badilla.

El ministro destacó además que Aerolíneas Argentinas sumó frecuencias entre Buenos Aires y Neuquén capital y San Martín de los Andes, y la conexión entre San Pablo, Brasil y San Martín de los Andes, con dos frecuencias semanales. También informó que a partir del 3 de julio la empresa área Jetsmart tendrá tres frecuencias semanales entre Buenos Aires y el aeropuerto de San Martín de los Andes.

temporada invernal El ministro de Turismo, Sandro Badilla.

"Esto era un requerimiento del sector privado de San Martín de los Andes y de la comunidad y lo pudimos lograr en una gestión conjunta", aseguró.

Las autoridades de Turismo provincial indicaron que durante las tres semanas de vacaciones de invierno -que varían según la provincia- esperan recibir un ingreso económico de más de 15.500 millones de pesos.

Un nuevo centro de esquí

A su turno el gobernador Omar Gutiérrez contó, en la noche porteña, que fruto del turismo conoció a dos personas que aman Neuquén. El reconocido músico nacional, Nito Mestre y el jugador profesional de fútbol y campeón mundial con la Selección argentina, Carlos "Chino" Tapia. Ambas personalidades participaron del lanzamiento de la temporada para impulsar el turismo de Neuquén.

Gutiérrez destacó que próximamente Neuquén será la primera provincia en ofrecer cinco centros de esquí, con la apertura del Ski Resort Lago Hermoso.

“Estamos frente a otro hito y otro hecho histórico, al que se suma un nuevo cerro de esquí que tiene en tránsito la autorización final y en estos días va a ser considerada por Parques Nacionales, con lo cual va a funcionar en Lago Hermoso”, anunció.

Turismo1.jpg

Además de los intendentes de las ciudades donde se encuentran los centros invernales, el que no se perdió el lanzamiento de la temporada invernal fue el jefe comunal de la ciudad capital, Mariano Gaido. "La cabecera del ingreso a la Patagonia es Neuquén capital. No se discute más si la capital es turística o no. Grandes obras permitieron el disfrute de quienes vivimos y quienes pueden llegar como turistas", manifestó Gutiérrez.

La temporada que se viene

La próxima temporada de invierno tendrá como protagonistas a los principales destinos de nieve neuquinos: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue y Villa Pehuenia.

Según se informó, durante los meses de julio y agosto el Aeropuerto Aviador Campos de San Martín de los Andes tiene programado un promedio de 41 arribos, que incluirán tres vuelos semanales de la empresa Jetsmart desde Buenos Aires y de Aerolíneas Argentinas se proyectan 30 vuelos semanales desde Buenos Aires, tres desde Rosario, dos desde Córdoba y dos desde San Pablo, Brasil.

En la estación aérea capitalina se esperan 399 vuelos, un 31,7% más que el año pasado. Por otra parte, se estiman 93 vuelos semanales, sumando casi 30 más que en 2022. Como novedad, la provincia se conectará con los aeropuertos de Córdoba, Comodoro Rivadavia, Ezeiza, Mendoza y Salta.

Web...Omar gutierrez

Además, desde el ministerio de Turismo pronosticaron que la semana del 17 al 23 de julio la ocupación superará el mejor registro de 2019. En esa fecha coincidirán los recesos invernales de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Córdoba. A esto se sumarán turistas brasileños y de otros países.

Propuestas para esquiar

El gerente comercial de Cerro Bayo, Pablo Torres García señaló que la propuesta “es poder disfrutar con toda la familia” y destacó el equipamiento adaptado para personas con discapacidad y de la tercera edad.

“Algo muy importante es que hemos terminado la primera etapa de inversiones del sistema de nivación artificial en toda la parte de principiantes. Por eso podemos dar la seguridad que el 17 de junio el área de principiantes va a estar abierta. Si sos un esquiador avanzado o intermedio, igual podés ponerte los esquíes, tirarte en esa zona y darle inicio a esta temporada 2023”, aseguró torres García, quien además expresó: “Creemos y esperamos que a partir del 1º de julio tengamos toda la montaña abierta, obviamente condicionada al factor nieve”.

Por su parte, el gerente comercial del Cerro Caviahue, Carlos Arana aseguró que se trabajó en la nueva señalética para seguridad y orientación del esquiador. “Hemos invertido en una tecnología que hace también a la seguridad, con tableros electrónicos nuevos. Hemos modernizado mucho eso. Hay medios que tienen cierta antigüedad, pero la modernización tecnológica hace que equipare a uno prácticamente nuevo”, dijo y agregó: “Está enfocado en la tranquilidad del público que toma un medio de elevación en Caviahue. Cualquier medio, está absolutamente revisado, controlado, supervisado y con un sistema de seguridad que advierte de cualquier contingencia”.

temporada invernal

Destacó dos condiciones como características de Caviahue: la cantidad de nieve y la agilidad para acceder a los medios de elevación. “Es un lugar con mucha nieve, porque se puede esquiar hasta en la base”, afirmó y agregó que “llegar esquiando hasta la base es un diferencial importante”. “El otro aspecto que tiene es la cantidad de kilómetros que uno puede recorrer, que está relacionado con cuánto demoro en los medios de elevación. Poder hacer la cola, acceder y hacer mi bajada con seguridad, eso es muy ágil en Caviahue”, concluyó.

El gerente comercial de Chapelco, Juan Pablo Padial recalcó que están trabajando fuertemente desde octubre de la temporada pasada en todo lo que tiene que ver con la promoción del destino y los trabajos de montaña. "Tenemos muchísima gente abocada a tratar de mejorar las condiciones para que quien nos visite esta temporada pueda recibir una calidad de servicio realmente espectacular y, sobre todo, llevarse mucho más de lo que viene a buscar”, manifestó.

“Tenemos una montaña totalmente amigable; tenemos una similar cantidad de pistas verdes, azules, rojas y negras. Todos los niveles de esquí tienen una gran superficie esquiable para recorrer, y eso es muy importante”, concluyó.