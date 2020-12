Neuquén entre las provincias más afectadas por el cierre de comercios

“Haciendo la proyección de ese 25,2%, teniendo en cuenta que en Neuquén hay entre 7.000 y 8.000 comercios, andarían alrededor de 1.800 y 2.000 los locales cerrados en toda la provincia. Si contamos que en 200 cuadras nos dieron 600, quiere decir que puede ser que sea ese número. Pero lo vamos a ratificar, seguramente vamos a hacer nuestro estudio”, adelantó González.

Según publicó este domingo la CAME, sobre una proyección de una encuesta en todo el país, estimaron que en este 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y quedaron afectados 185.300 trabajadores. Los rubros con más cierres fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar.

González señaló que el fenómeno que se dio en Neuquén es que septiembre detectaron que algunos locales, principalmente los del Bajo de la ciudad, se estaban ocupado de nuevo. Pero lo que sucedió es que eran los de los shoppings que se estaban trasladando porque había sufrido una “terrible la caída en las ventas” y optaban por trasladarse a otros inmuebles. Dijo que lo que se estaba dando “era una imagen falsa de mejoría cuando era una cuestión de traslado”.

Comercios-neuquén-cerrados-coronavirus-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Dijo que es cuestión de andar por las calles para corroborar que hay de dos o tres locales cerrados por cuadra. Lo que plantea la CAME es que cada 9 comercios, hay uno cerrado. “Es una barbaridad, es muchísimo. Fue una crisis muy especial que golpeó muy fuerte a la economía”, asintió.

Respecto a cómo repercutieron estos cierres en el empleo, el presidente de Acipan señaló que el informe da cuenta de que se perdieron 182 mil puestos de trabajo en todo el país, entre pymes y comercios cerrados.

“La crisis golpeó muy fuerte. Aquellos con espalada financiera pudieron soportarlo al igual que recibieron ayuda del Estado Nacional con el ATP y los que recibieron créditos a tasa subsidiada”, reflexionó.

Para González, la economía regional no resistiría otro cierre como el que se produjo en marzo, tras la declaración de la cuarentena por coronavirus. “La pandemia no terminó, no quiero ni pensar en un rebrote muy fuerte. La economía local no resistiría otro cierre como el que tuvimos en marzo. Quedaron golpeados y no soportarían otro cierre. Le pedimos a la gente que no se relaje, en las juntadas, porque estamos en riesgo”.