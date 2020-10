Neuquén: presentaron proyecto para habilitar el uso del ibuprofeno inhalado

La iniciativa señala que por tratarse de un tratamiento aún no autorizado y en etapa de investigación, se debe aplicar sólo a partir de la debida expresión de consentimiento por parte de la persona internada. "Dada la situación de pandemia y la cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva que hay en Neuquén, creo que es el momento para empezar a aplicar este tratamiento para descomprimir e intentar que los neuquinos no lleguen a los respiradores", explicó a LMN el diputado Castelli.

En la presentación, fundamentaron que el medicamento ya se aplica en las provincias de Córdoba, La Rioja, Jujuy y Buenos Aires con "buenos resultados", sin efectos negativos comprobables y con una evolución favorable en los pacientes a los que se les suministró el ibuprofeno inhalado. "Casi 300 argentinos pasaron por este tratamiento que salvó a varios pacientes", agregó Castelli.

Lucas-Castelli.jpg

Si bien la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que es la autoridad reguladora nacional no autorizó el producto, Castelli aseguró que él es "consciente" de eso y explicó: "El ámbito de investigación clínica está dentro del ANMAT. Por algo aún no es venta al público y no es que si se aprueba esto lo vas a poder ir a comprar en un kiosco. Se usará solo para asistencia o medicina asistencial con uso compasivo".

Este proyecto ingresó por Mesa de Entrada este miércoles 30 de septiembre con la firma Ayelén Quiroga y Lucas Castelli, quien concluyó: "Si bien no está aprobado a nivel nacional, lo que queremos es que la Provincia lo emplee para poder salvar la vida de más neuquinos. Ese es el objetivo final de esta iniciativa".

ibuprofeno.jpg

¿Cómo funciona el ibuprofeno inhalado?