Neuquén recibirá otras 27 mil vacunas para la campaña contra el COVID

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1496596187721437196 Mañana recibiremos 5.000 dosis de Sinopharm para continuar ampliando la #VacunaciónHistórica. Estas se suman a las del laboratorio Pfizer anunciadas hoy, alcanzando un total de 27.230 para utilizarse en diversas estrategias. ¿Todavía no completaste tu esquema? ¡Te esperamos! pic.twitter.com/NmucxTJY25 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) February 23, 2022

La situación sanitaria

Sobre la cuarta dosis, o de refuerzo, que dispuso el ministerio de Salud de Nación para quienes habían recibido la vacuna Sinopharm, la ministra Andrea Peve aclaró en diálogo con LU5 que "sólo se aplica a personas con factores de riesgo o inmunodeprimidas que recibieron esa vacuna en especial". Hasta el momento el resto de la población no recibiría una cuarta vacuna.

Peve indicó, al referirse a la situación epidemiológica, que "ya no tenemos una ola de casos, así como subieron los casos, bajaron al punto de que no tenemos presión al sistema sanitario y, por ejemplo, ya no se está utilizando el hospital de campaña en el Espacio Duam".

duam-covid-19-5jpg.jpg

La ministra agregó que "las personas que están internados en terapia intensiva hoy son mayores de 60 años, con factores de riesgo y muchas de ellas, sin vacunas o esquemas incompletos de vacunación".

"El rol de la vacuna es fundamental, porque el virus va mutando y vamos viendo cómo es el movimiento de las distintas cepas en el mundo. Y ello nos obliga a remodelar el trabajo preventivo", puntualizó la funcionaria provincial. "Hoy el trabajo es revincularnos con la comunidad y priorizar en el trabajo de la atención primaria de la salud", sostuvo.