Neuquén sobrepasó las 100 muertes y los 6.000 contagios de coronavirus

Neuquén registró ocho nuevas muertes por coronavirus durante el miércoles, según informaron desde el ministerio de Salud, y alcanzó las 102 desde el inicio de la pandemia. En la capital provincial se registraron tres decesos, otros tres en Cutral Co y dos en Centenario. Además, a los 110 casos reportados por la mañana, se sumaron 131 por la noche. De esta manera, son 6.002 los positivos acumulados, de los cuales 2.867 pertenecen a pacientes activos.

Respecto a los decesos, las autoridades informaron que se trata de "un varón de 50 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas; una mujer de 61 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes); un varón de 73 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca); un varón de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; y un varón de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes)".