A días del balotaje, ¿los neuquinos ya tienen decidido su voto?

"No estaba muy convencida pero ahora ya me convenció del todo", aseguró una de las vecinas consultadas, quien además aclaró que está a favor de "los derechos humanos y de la vida" y dijo que no le interesa votar a alguien que piensa totalmente opuesto.

Con respecto a la influencia del debate presidencial en su determinación, la mujer dijo que no la influyó y consideró que "no fue determinante".

"Me pareció bueno el debate presidencial, creo que le dieron de su dosis a Milei", comentó otro vecino consultado.

Vox pop- Voto decidido por si o por no.mp4

Otras dos mujeres coincidieron en que no tienen definición sobre cuál de las dos opciones van a apoyar el domingo. Ninguna de las dos había podido escuchar el debate y dijeron que están a la espera de poder definir su voto aunque sin muchas expectativas. "Muy difícil todo, para mí ninguno de los dos", dijo una de ellas.

Un joven consultado se mostró bastante enojado con las opciones para el balotaje y admitió que su voto será en blanco. "no me interesa ninguno de los dos porque ninguno me da nada a mi", consideró.

Un hombre que aseguró que ya tenía definido su voto explicó lo que le pareció que brindó el debate presidencial: "Simplemente seguir dando evidencia de la capacidad que tiene Massa, y la claridad que tiene y el conocimiento que tiene sobre el país y el Estado, las provincias. Y la incapacidad total que tiene Milei", afirmó el vecino.

"Ni idea a quien voy a votar. Vi el debate y quedé aun más confundida", compartió una vecina.

Otra pareja que circulaba por el centro neuquino compartió que el debate les pareció "un paseo lamentable". "Es lamentable que esta persona tenga posibilidades de ser presidente. tener un presidente así realmente sería vergonzoso para todos nosotros", dijo el hombre, y su esposa agregó: "Más allá de las cuestiones ideológicas hay una cuestión de idoneidad, no puede ser presidente una persona que no puede hablar porque tocen al lado, o porque lo tienen que couchear para que no se saque, esa persona va a ir a discutir la deuda en el Fondo Monetario?".