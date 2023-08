A Gutiérrez no le sorprendió el triunfo de Milei: "Es una realidad, es la post grieta"

El gobernador dijo que el resultado se lo veía venir hace días y que fue un "mensaje a la dirigencia". "Hay 11 millones de argentinos que no fueron a votar", apuntó.

El gobernador Omar Gutiérrez dio este lunes una conferencia de prensa para presentar una nueva línea de financiamiento para empresas y no esquivó la pregunta sobre su análisis del resultado de las elecciones nacionales PASO: "Hace días que se veía que iba a pasar lo que pasó ayer, no me tomó por sorpresa. Quedó consolidada la aparición de una nueva fuerza política que encabeza (Javier) Milei".