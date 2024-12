A pedido de Gloria Ruiz, un polémico abogado pidió la "inhabilidad moral" de cuatro diputados

A su vez, hizo mención a "un agravante" en la presentación, ya que el proyecto no fue firmado por Ruiz ni por el estudio jurídico de Carlos Broitman. "Lo firma Alfredo Cury, un abogado imputado en la causa de planes sociales, que una de las cosas que hizo fue cobrar diez cheques siendo empleado de Desarrollo Social", protestó e hizo alusión al "hilo conductor" entre ambos casos. "Si algunos consideran que somos tontos y no nos damos cuenta las conexiones que hay en esta provincia, creo que se equivocan, de tontos no tenemos nada", cerró.

Por otra parte, hizo expreso el pedido para que el proyecto tome estado parlamentario "sobre tablas", tal cual lo solicitado. "Vamos a pedir que tome estado parlamentario, vamos a conformar las comisiones investigadoras que sean necesarias, se darán las explicaciones que sean necesarias. Las únicas explicaciones que hasta el día de la fecha no tenemos son de parte de la vicegobernadora y del director de Casa de las Leyes", apuntó.

Francisco Lepore - 32a. Sesión Ordinaria, jueves 5 de Diciembre del 2024.mp4

"Es una tontería sin sustento"

La denuncia en la Justicia Federal contra diputados y funcionarios provinciales, a quienes acusa de orquestar su desplazamiento, fue calificada como una “tontería” por Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN).

Según manifestó, el escrito carece de elementos básicos para ser considerado una denuncia penal seria: “Yo no le veo sustento. Es algo desesperado, algo para la opinión pública, pero la verdad, no tiene fundamentos".

"No hay hechos descriptos, ni normas aplicables, ni pruebas”, sentenció en declaraciones a LU5, que desmontaron punto por punto la estrategia jurídica de Ruiz y su abogado mediático Carlos Broitman. Puntualmente, Iñiguez explicó que la denuncia de Ruiz no cumple con los requisitos mínimos para avanzar en el ámbito judicial. “Cuando te enseñan en la Facultad, te dicen que tenés que exponer hechos, relacionarlos con el derecho y hacer una petición clara y concreta. Eso se llama pretensión. Y acá, no hay absolutamente nada de eso”, señaló.

El abogado fue aún más crítico al evaluar el contenido de la denuncia, que solo expone acusaciones, para que la Justicia Federal Investigue, sin elementos probatorios. “Lo que he leído es simplemente buscar nombres de personas que no se merecen estar ahí, porque acá se juzgan hechos, no nombres. Eso no es lo que se debe hacer en una denuncia penal”, afirmó.