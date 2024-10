Abandonaron a tres perras encerradas en un motorhome averiado

CHOS MALAL- PERROS- RECATE-5.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

El comisario dijo que las personas que trabajan en un parador de la zona fueron las que advirtieron de la situación, de que los animales estaban encerrados, y fueron las que realizaron la denuncia. Además, se pusieron en contacto con la protectora “Entre Colitas” cuyos integrantes también fueron al lugar.

“Cuando nos advirtieron, nos acercamos, A través de una ventana que estaba cerrada, pero que se pudo abrir, le dimos agua y alimentos, que teníamos en la unidad para una perrita", agregó.

Allanamiento y rescate

"En la mañana de hoy nos llegó la orden de allanamiento, que llevamos a cabo al mediodía. Junto con la gente de la protectora rescatamos a las perritas. Ellos los llevaron para cuidarlos hasta que aparezcan los dueños o la fiscalía disponga quién se va a hacer cargo de ellas", señaló el jefe de la División Tránsito y Brigada Rural Chos Malal.

CHOS MALAL- PERROS- RECATE-3.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Se trata de dos perras adultas y una de no más de tres meses. Todas mestizas. El comisario cuestionó que los dueños ni siquiera hayan avisado a alguien que dejaron los animales adentro del vehículo.

"Afortunadamente, estos animales quedaron al cuidado de la protectora", dijo Medel y agregó :“Me imagino que se presentarán para recuperarlas, hasta ahora no han aparecido. Cuando lleguen los tendremos que notificar del inicio de un legajo judicial".

CHOS MALAL- PERROS- RECATE-2.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

La fiscalía será la que deberá determinar si los dueños están en condiciones de continuar con la guarda de los animales, de lo contrario se determinará si continuará bajo la custodia de la protectora.

CHOS MALAL- PERROS- RECATE-4.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Respecto al vehículos, sostuvo que tiene una patente de Córdoba. Sin embargo, aclaró que las personas aparentemente tendrían domicilio en General Roca. "Previo a que se fueran, se los había identificado por personal en el control de ruta y nos figura el domicilio en esa ciudad", agregó.

Se supone, por los comentarios que realizaron con algunas personas de la localidad, que están buscando un repuesto.

Estado de salud de las perras

Los dueños del motorhome les habían dejado alimento y agua, pero se les estaba terminando. Dijo que el vehículo tenía una ventanilla sin seguro, pero estaba cerrada. No obstante, “tenían un ventiluz arriba por donde entraba aire. Pudimos abrirla, entró aire y con la protectora le dimos alimento y agua durante estos días”.

Respecto al estado de salud de los animalitos, confirmó que se encontraban bien. “Se veía que le habían dejado alimentos, pero ya no le quedaban. Lo mismo que el agua, le dejaron un balde grande, pero el cachorrito no llegaba y no iba a poder tomar”, agregó.

El vehículo no se encontraba a la sombra y en Chos Malal durante esta jornada estuvo bastante caluroso. “Afortunadamente, la gente de la protectora se comportó muy bien con los animales. Los asistieron en todo momento”, finalizó el comisario.