Acuerdo entre KoKo y la secretaría de Transporte de Nación: ¿Cómo sigue el conflicto?

Además, agregaron que les permitirá "aliviar el sostenido incremento de costos que viene soportando la empresa durante los últimos meses".

KOKO.jpg Desde la empresa KoKo aclararon que en que restan resolver "algunas cuestiones operativas" para reestablecer el servicio con normalidad.

En el envío también remarcan: "Lamentablemente, el contexto económico actual y determinadas políticas públicas pusieron en riesgo las fuentes laborales de nuestros trabajadores, escenario que sería totalmente evitable si el transporte publico de pasajeros fuera considerado y tratado como un servicio básico y esencial para la comunidad".

"Nuestro mayor deseo, y en ese sentido vamos a seguir trabajando, es que en el futuro no tengamos que volver a vivir situaciones como la de los últimos días, para ello, deben existir decisiones y medidas concretas que sean acordes a la importancia que tiene este tipo de servicio en la vida de los ciudadanos", afirma el comunicado.

En ese sentido, desde la empresa detallaron que "los servicios de jurisdicción nacional serán retomados apenas sean restablecidas ciertas cuestiones operativas". Por este punto, las autoridades de la empresa eligieron no dar precisiones respecto a cuándo volverán a circular con normalidad las unidades e insistieron en que restan resolver esos detalles.

Por otra parte, aclararon que este acuerdo es estrictamente relacionado a los servicios de jurisdicción nacional, y que esperan "llegar a un acuerdo en igual sentido con la Provincia de Rio Negro".

La medida perjudicó fuertemente a los trabajadores

Mientras pasan las horas y en la región KoKo continúa con su flota de colectivos detenida en señal de protesta, los usuarios del servicio padecen la falta de movilidad, ya sea para ir a trabajar, estudiar o asistir algún familiar enfermo. El paro de KoKo no discrimina entre quienes necesitan mas o menos el servicio. Afecta a todos por igual, convirtiéndose en un verdadero trastorno para miles de pasajeros en la zona que no tienen una alternativa para movilizarse que no sean los colectivos de KoKo.

Juan es empleado de una empresa frutícola con sede en Guerrico. Perdió el presentismo porque la semana pasada, a causa del paro de KoKo, no pudo ir a trabajar. Lo mismo me sucedió a Luisa, empleada de un supermercado con sucursal en Cipolletti. "Mi trabajo no queda al la vuelta de mi casa, ni si quiera a un par de kilómetros. Sin colectivo, la cosa de hace imposible y estar en esta situación, para los que usamos el servicio todo los días, es lo peor que nos puede pasar", señaló el obrero del empaque a LM Cipolletti.

Este martes tampoco habrá colectivos ya que Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una nueva medida de fuerza, luego de que finalizara la conciliación obligatoria y no hubo acuerdo con las cámaras empresariales. La medida llega luego de que el gremio solicitó una mejora salarial para los conductores de todo el país igual a la acordada para los choferes del AMBA, cuyos salarios básicos arreglados fueron de entre más de $500.000 en enero y más de $700.000 para febrero.

Si la actividad del transporte no continúa siendo sostenida por los subsidios del gobierno, el costo del pasaje se encarecería más del triple del valor actual. "La empresa está planteando realidades que nadie puede desconocer, que es la cuestión económica. Si se cobrara una multa (la empresa), empeoraría la cosa. Tenemos que salvar estar situación y ponernos de acuerdo", señaló en declaraciones a LU19 el subsecretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini.

En el medio del paro empresarial que sostiene KoKo por la quita de los subsidios al transporte de parte del gobierno nacional y el paro de la UTA que reclamará mejores salariales para los choferes, quedan miles de usuarios del servicio de colectivos, rehenes de la situación. La semana pasada, empresa de la región registraron cifras de ausentismo que oscilaron entre el 20% y el 30%, debido a que cientos de obreros y obreras no pudieron llegar a sus puestos de empleo por el paro de KoKo, que para los usuarios se activó de manera sorpresiva, sin que nadie les advierta sobre la medida.