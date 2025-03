Advierten que hay "superpoblación" de repitentes en segundo año en escuelas de Neuquén

Así lo denunciaron desde ATEN Plottier. Dijeron que muchos alumnos que adeudaban materias no pudieron pasar de año y por eso hay "superpoblación".

A pocos días del inicio de clases, hay una situación que se repite en muchas escuelas de Neuquén tras la implementación de la reforma del diseño curricular para la educación secundaria en toda la provincia. Así lo advirtieron desde ATEN Plottier, desde donde señalaron que muchos alumnos que adeudaban materias no pudieron pasar de año y hay superpoblación de repitentes en los segundos años.

"Venimos viendo algunas situaciones en los colegios de la localidad y en la provincia también se repite", indicó la secretaria de prensa y difusión de ATEN Plottier, Fernanda Vargas. El nuevo diseño curricular plantea que en primer y segundo año no está implementada la repitencia , es decir, que pueden pasar a segundo año con todas las materias sin aprobar.

"Pero ahora estamos viendo que este año se implementa el diseño curricular y para pasar a tercer año solo pueden tener dos materias desaprobadas" , dijo Vargas y mencionó que esto trajo un alto grado de repitencia en segundo año de secundaria. "Hay muchos estudiantes que no han logrado acreditar, por las condiciones de esta nueva implementación, y se ha generado un cuello de botella con superpoblación en la mayoría de las escuelas en segundos años, y hay muchos estudiantes que están a la espera de poder pasar a tercer año", detalló en diálogo con Radio CALF.

Vargas expuso que esta implementación trajo muchas dificultades, porque no está avalada la repitencia en primer y segundo año por la normativa que estaba vigente hasta ahora. "Se considera que primer año son primer y segundo cuatrimestres, mientras que segundo año son tercer y cuarto trimestre. Se cuenta como unidad pedagógica, entonces los estudiantes pueden llegar a finalizar el segundo año sin haber aprobado ninguna materia, porque la resolución plantea que pueden promocionar al año siguiente sin haber acreditado sus conocimientos", indicó.

Escuela secundaria neuquen

Asimismo, indicó que esto no es un problema de repitencia en sí, sino que con esta reforma los estudiantes no construyen los procesos educativos. "Se viene arrastrando de pasar de segundo a tercer año con un montón de materias, y ahora solo se puede pasar desaprobando dos", dijo.

"Los estudiantes se encuentran con una barrera que no pueden pasar de año, las mesas de exámenes como conocíamos antes ya no existen, son coloquios donde los estudiantes van a rendir por área que pueden llegar a abarcar 5 o 6 materias en algunas áreas y es mucho más complejo llegar a un coloquio donde no se construyó el conocimiento", lamentó la representante de ATEN.

Y confirmó que los estudiantes de segundo año ahora repiten porque hay superpoblación en las aulas que no están preparadas y ahora deben contener entre 30 y 32 estudiantes, porque muy pocos logran pasar de año con los requisitos mínimos que son dos materias desaprobadas.

"Lamentablemente, el Consejo Provincial de Educación va largando resoluciones cada año donde establecen las nuevas condiciones para que los estudiantes promocionen. Hasta ahora no tenemos conocimiento de cómo va a continuar esto, estamos a la espera porque se generan estas situaciones donde los estudiantes quedan atrapados en la no repitencia", puntualizó Vargas.

Por último, indicó que los directivos están manteniendo conversaciones para ver de qué manera se pueden tener mesas intermedias entre marzo y julio para que los estudiantes tengan posibilidad de mesa de examen.