Advierten que una ciudad de la cordillera tendrá problemas con el agua potable

El servicio presentará afectaciones en algunos sectores, debido a la intervención clave de un río de la zona.

Desde EPAS adviriteron que este lunes el servicio de agua potable de Junín de los Andes tendrá baja presión debido a una intervención sobre el río Chimehuín, lo que afectará a los principales pozos de bombeo de la ciudad, explicó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

De igual manera, la misma cuenta con distintas fuentes de suministro, con perforación ubicadas en puntos estratégicos, lo que permitirá sostener durante la jornada el servicio en la ciudad cordillerana.

De esta forma, sólo se presentarán afectaciones en algunos sectores de la localidad. Las tareas que llevará a cabo la municipalidad de Junín de los Andes es parte de un programa de manejo del sauce exótico, que se encuentra en su segunda etapa.

Para llevar a cabo la tarea de extracción de árboles, se deben realizar movimientos de suelos en el río para la construcción de un camino de piedras que permita ingresar a las máquinas, lo que limita el ingreso de agua en el sistema de bombeo.

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A tener en cuenta

Cabe destacar que el personal técnico-operativo del ente estará monitoreando permanentemente la situación en el sistema de bombeo, verificando el ingreso de agua y deteniendo equipos de bombeo en caso de que no tengan agua para extraer.

El servicio se normalizará paulatinamente cuando finalicen las tareas con maquinarias en el río y el ingreso de agua vuelva a presentar caudales normales.

De esta forma, se solicita a los vecinos extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente los vecinos se pueden comunicar al centro de atención al usuario, 0800-2224827.

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Nueva planta de tratamiento en Junín de los Andes

En materia de infraestructura sanitaria se anunció la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes de última generación, proyectada para una población de 30.000 habitantes, con una inversión estimada de 10.900 millones de pesos.

El EPAS ya se encuentra trabajando en la elaboración del pliego licitatorio y próximamente se anunciará su lanzamiento formal. "Es una obra estratégica para el presente y el futuro de Junín de los Andes. Garantiza saneamiento, cuidado ambiental y planificación a largo plazo para una ciudad que sigue creciendo", detalló la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

leticia estevez acto junin de los andes

Además, se realizaron nuevas perforaciones para captación de agua en el barrio Hípico, que serán conectadas a la red, y se avanzará con intervenciones similares en el barrio Santa Julia.

La ministra valoró el trabajo conjunto con el municipio y el Concejo Deliberante en la ordenanza que regula los horarios de riego para promover el uso responsable del recurso, en un contexto de emergencia hídrica y cambio climático. Asimismo, la ministra destacó el trabajo articulado con Ambiente de provincia en materia de gestión de los residuos.