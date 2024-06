Afiliaciones truchas en La Libertad Avanza: dura crítica de un ex candidato de Javier Milei

Un ex postulante a intendente de Fernández Oro aseguró que se corrió del partido porque “no me gusta la conducción de Villaverde; es gravísimo lo que pasó”.

El ex candidato a intendente de Fernández Oro , Daniel Molina , se despegó del escándalo de las adhesiones truchas al partido La Libertad Avanza en esa ciudad y criticó con dureza a la diputada nacional Lorena Villaverde , quien se encuentra en la mira por las irregularidades.

"Antonella se equivocó en ir con Villaverde"

“Después del balotaje me corrí del partido porque no me gusta la conducción de Villaverde y sus laderos”, afirmó en declaraciones al portal Inforo, dando a entender que su decisión fue motivada por sus profundas diferencias con la ahora diputada nacional, a quien acusa de llevar el partido hacia la destrucción.

El ex candidato señaló directamente a Antonella Crespo, concejal y colaboradora cercana de Villaverde, como responsable a nivel local del manejo de las afiliaciones.

“Antonella tomó la mala decisión de ir con Lorena Villaverde. Todos los laderos que se han sumado son la misma casta”, declaró Molina. Además, criticó a Crespo por su aparente falta de lealtad, afirmando que “Antonella Crespo tiene una pata en cada partido”.

Daniel Molina (1).jpg El empresario Daniel Molina criticó a Villaverde.

Respecto de las acusaciones de afiliaciones falsas, Molina fue categórico: “No afilié a nadie. Es gravísimo”, subrayó, refiriéndose a la utilización arbitraria de datos personales para inscribir afiliados sin su consentimiento.

En sus declaraciones, también arremetió contra Villaverde, a quien calificó de autoritaria: “Es arbitraria Villaverde. Me corrí a tiempo porque esta señora es más casta que cualquiera de los políticos”, concluyó.

Las declaraciones de Molina reflejan la tensión interna y las divisiones que enfrenta La Libertad Avanza, evidenciando las disputas por el liderazgo y la dirección del partido a nivel local.

Las críticas rionegrinas a Lorena Villaverde

Mientras tanto, el viernes tuvo lugar la audiencia en la Justicia Electoral para el reconocimiento de La Libertad Avanza en Río Negro. Todo sucedió, en medio de la polémica por la detección de adhesiones sin respaldos y muertos entre los adherentes de la fuerza que encabeza la diputada Lorena Villaverde. La Justicia no le concedió aún el sello partidario.

La semana pasada se formalizó una de las primeras denuncias en Cipolletti. También se dieron casos en Allen, General Roca y Cinco Saltos, entre otras ciudades.

La situación fue repudiada por varios sectores políticos. El viernes sumó su crítica el Partido Liberal Río Negro en conformación, que tiene como uno de sus referentes al médico José Valla, ex candidato al Parlasur por La Libertad Avanza con Fe. Se trata de quien denunció "una emboscada" y el robo de boletas en Valle medio por parte de allegados Villaverde que hoy se encuentran enfrentados a la diputada.

El referente del Partido Liberal apuntó contra Villaverde por las irregularidades que pusieron en la mira de la Justicia a La Libertad Avanza. "Las pruebas están a la vista. La propia justicia electoral les negó el nombre por todas las irregularidades que hubo".