Afuera: echaron a los tres empleados municipales que robaban cables y quedaron filmados

La resolución cita: “APLICAR a los agentes Sres. Bravo Juan, legajo Nº 5827, Villablanca Daniel, legajo Nº 54 y Sauer Felipe, legajo Nº 6441, la sanción de CESANTÍA, por incurrir en las faltas tipificadas en los Arts. 10° inc. a), c), d), j), Art. 11° inc. g), Art. 31° b), c), d), e), f) y j), Art. 32° inc. d) y e) y Art. 35° inc. a) del Estatuto del Empleado Público Municipal, Ordenanza de Fondo N° 348/19 -Anexo I, se expuso a través de un comunicado oficial.