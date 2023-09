El costo de los alimentos no para de aumentar en Neuquén.

Es muy fuerte que la comida que costaba cien pasó a costar 127 de un mes a otro. Así no hay paritaria que aguante. Para colmo los sectores sumergidos en la pobreza por lo general no se rigen por los convenios del sector formal de las empresas. Tanta inflación en la comida los arrasa. En un año, la canasta de alimentos se encareció 155%. Los salarios del sector registrado crecieron 5,8% en agosto, según el INDEC, con un incremento anual del 114%. Mientras que en el sector no registrado la suba mensual fue del 7,5%, pero en la anual sólo llegó al 82%, muy poco más de la mitad del aumento de la canasta de alimentos del IBP.