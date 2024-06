Alberto Weretilneck acusó a Unter de egoísta y dejar a más de 170 mil chicos sin comer

pan perdido paro unter El video que difundió en redes sociales el gobernador rionegrino.

"Un día de paro de docentes -dijo además- es un día en el que 170 mil estudiantes no desayunan/meriendan y 33 mil niños no almuerzan. Es un agravio a las familias que necesitan la ayuda del comedor escolar y un retroceso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes".

En tal sentido, concluyó, "lamentamos enormemente esta decisión egoísta, injustificada y donde los únicos perjudicados terminan siendo nuestros chicos.

El mismo viernes, Weretilneck sostuvo que la medida "es ilegal" y se descontará los días no trabajados.

Weretilneck tw.jpg

"Es responsabilidad del gobierno provincial", retrucó Unter

La secretaria del gremio docente, Silvana Inostroza, lanzó fuertes críticas al gobierno rionegrino y demandó una paritaria urgente, de lo contrario el próximo miércoles 19 habrá una nueva medida de fuerza. Calificó la última propuesta salarial de "burla" para los maestros y dijo que los salarios docentes "están muy por debajo de la línea de pobreza".

Tras la intimación que recibió el gremio por parte de la secretaria provincial de Trabajo luego del anuncio de la última medida de fuerza, desde el sindicato volvieron a cuestionar el accionar provincial y en una conferencia de prensa en Roca, la titular del sindicato rechazó las "operetas" del gobierno y ratificó que la medida se llevó a cabo con "un 98% de adhesión al paro docente".

unter-reclamo.jpg

En este marco, afirmaron que la responsabilidad de que no haya clases hoy y que los comedores no funcionen es del gobierno provincial. Y ratificaron que si no se concreta una nueva paritaria el próximo martes, el miércoles 19 habrá una nueva medida de fuerza que frenará las actividades en todas las escuelas de la provincia.

"Estamos denunciando el accionar persecutorio que tiene el Ministerio de Educación, el gobierno de la provincia con los trabajadores de la educación que asistimos a una paritaria el lunes, en la que no tuvimos ninguna propuesta salarial. Luego de haber pedido el adelantamiento de la paritaria nos pasan a un cuarto intermedio para el 12 donde la propuesta que nos hacen es paupérrima, totalmente fuera del contexto socioeconómico actual", sostuvo Inostroza

Salarios docentes "de pobreza"

La secretaria general de Unter calificó la última propuesta salarial de "una burla" para el sector. "Frente a un gobierno que se jacta de que tenemos los mejores salarios, pero lo que no dice el gobierno es que los salarios están todavía muy por debajo de la línea de pobreza".

Finalmente, en conferencia, contestó los dichos del gobernador Alberto Weretilneck, quien cuestionó la medida, y afirmó que "el gobierno de Río Negro es el único responsable de esta medida de fuerza, la responsabilidad de que los chicos no tengan clases hoy es del gobierno provincial y la responsable de que los comedores no estén funcionando en las escuelas es del gobierno provincial", disparó Inostroza.