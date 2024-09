Alberto Weretilneck dijo que la protesta de la Unter "cruzó todos los límites"

El gobierno rionegrino salió a responderle a la Unter tras los incidentes registrados este jueves en la Legislatura. El gobernador, Alberto Weretilneck , insistió en que la Unter no realizó una manifestación sino un "acto delictivo" y tensó aún más el conflicto con el gremio docente.

Hacía mucho tiempo que en Río Negro una protesta docente no terminaba con gases, heridos y más escenas de violencia. El tratamiento en primera vuelta de la ley de Educación Esencial generó en la Legislatura rionegrina un operativo cerrojo para que los docentes no ingresen al recinto y un caótico enfrentamiento con el gremio que dejó versiones cruzadas.

38bdd0d1-e132-46fb-92c2-efdfe3f76e64.jpg

Mientras en la puerta de la Legislatura se registraban los incidentes, el jefe del bloque de JSRN, Facundo López, lanzó que muchos de los manifestantes que habían llegado a Viedma no eran docentes, sino que sólo tenían colocada la pechera del gremio. Luego se sumó a la ofensiva oficialista el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, quien remarcó que "los trabajadores tienen derecho a manifestarse, plantear su posición y sus reclamos, pero siempre en un marco de paz y respetando la ley. No vamos a tolerar que se ataque la propiedad, ni pública ni privada”,

El gobernador Alberto Weretilneck, durísimo con la Unter

Pero el posicionamiento más duro contra el accionar de la Unter llegó del propio gobernador, Alberto Weretilneck, quien sumó a sus declaraciones un video que mostró a los manifestantes atacando a la guardia policial que bloqueaba el ingreso al edificio de la Legislatura.

"Hoy la marcha de Unter cruzó todos los límites de una protesta pacífica. Manifestantes atacaron con violencia a efectivos de la Policía de Rio Negro, utilizando botellas llenas, palos y maderas, dejando a varios efectivos heridos y dañando el edificio de la Legislatura", expresó el gobernador Weretilneck.

El mandatario agregó en sus redes sociales que "el Grupo COER tuvo que intervenir para restaurar el orden ante un nivel de agresión que no se justifica bajo ningún concepto. La fiscal ya inició las causas correspondientes por atentado, resistencia, daños y lesiones". Por último, Weretilneck insistió en que "esto no es una manifestación, es un acto delictivo que no vamos a tolerar. La violencia nunca, pero nunca, es el camino".

Represión de docentes de Río Negro en la Legislatura.mp4

Mientras este viernes se cumplirá la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por la Unter, el gremio docente anunció despúes de los incidentes una nueva jornada de protesta. Este miércoles 2 de octubre habrá un nuevo paro docente ya que el gremio de la Unter se sumará a la marcha universitaria federal, organizada para esa jornada.

Inostroza dijo que habrá condena social para los legisladores que votaron la ley de educación esencial

"Todos los que levantaron la mano por la afirmativa no tienen ni idea de lo que hacemos dentro de las escuelas. Van a recibir la condena social porque nos vamos a encargar de que así sea. Si se convierte en ley, es la muerte de la educación pública", señaló Silvana Inostroza, líder de la Unter en las puertas de la Legislatura.

El gremio, que denunció represión por parte del gobierno y las fuerzas policiales, aseguró que seguirá luchando para que Río Negro no sea la primera provincia en conseguir esa declaración y de esa forma "hacerle los deberes a Milei".