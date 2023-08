Alcohol Cero: ¿Por qué se dilata el debate en el Deliberante de Centenario?

La ley de Alcohol Cero se dilata cada vez más en el Concejo Deliberante de Centenario . Una sesión convocada para este lunes, con la intención de avanzar en la adhesión a la ley provincial, fracasó por falta de concejales del oficialismo. A la reunión había sido convocada la ONG Estrellas Amarillas Centenario, entidad con familiares víctimas de accidentes de tránsito, pero la ordenanza no se trató. La entidad trabaja sobre la prevención y este año se aprobó otro proyecto clave, el de impulsar escuela de manejos en los egresados secundarios.

“Salimos bastante decepcionadas, con mucha negatividad. Esto es algo que se va extendiendo, dicen que la Provincia no le ha enviado el proyecto, pero no entendemos por qué no convocan”, indicó Viviana Huichaqueo, referente de Centenario de Estrellas Amarillas Fundación Laura Cristina Ambosio, luego de asistir a la reunión con los concejales.

A-estrella-amarilla-Centenario.png Una actividad de Estrellas Amarillas Fundación Laura Cristina Ambrosio de Centenario durante la pandemia. Desde hace años que impulsan la Ley de Alcohol Cero.

De acuerdo a lo informado por la referente local, sólo los concejales del MPN, Somos Centenario y la edil Valeria Garay de Avanzar estuvieron en la sesión, sin la presencia mayoritaria del bloque oficialista del Frente de Todos.

Poco quórum

“Nos llamaron el viernes pasado, porque supuestamente la ley se aprobaba hoy y que se iban a hacer reformas, pero lamentablemente algunos concejales no asistieron”, indicó la referente de Estrellas Amarillas en Centenario.

Según comentó, hay tiempo hasta septiembre próximo para que la Provincia envíe el texto de la ley de adhesión nacional al Concejo Deliberante de Centenario. Luego de ese procedimiento y de aprobarse en sesión, la ordenanza quedaría firme, algo que autoriza a la Municipalidad de Centenario a aplicar estrictos controles.