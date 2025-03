Alegría brasileña y bonaerense en La Corrida 2025: ganaron Wendell y Dolhare

Fiesta brasilera en La 39 Corrida de Cipolletti , una de las carreras de largo aliento más importante del país. No por nada, los principales atletas de Argentina y muchos extranjeros top participan del gran evento deportivo de nuestra ciudad que convoca multitudes. Y en esta edición, Jerónimo Wendell Souza se impuso con comodidad en la prueba profesional entre los hombres. En la rama femenina ganó la bonaerense Renata Dolhare.

“Mucha hinchada, ellos me dieron el empuje final para poder seguir. Salí muy rápido, lo otro fue con lo que me quedaba", destacó el aliento y apoyo externo el vencedor.

image.png Unidos por la gloria. Malena y Bautista, los vencedores de la Familiar.

También se la notaba entera a la integrante de Corredores Cipolletti que cruzó la meta antes que ninguna otra mujer, justo un 8M. Necesito, en su caso, de 18 minutos y 25 segundos para triunfar.

“Lindo, como siempre el mismo recorrido pero este año más lindo. Hermoso todo y con los colores corredores tiene un gustito especial", declaró la muchacha que sumó otro lauro a su rico palmarés.

Con ritmo de samba en los 10 km

El plato fuerte de La Corrida de Cipolletti, la carrera principal y profesional comenzó con puntualidad, a las 21.30 como estaba previsto. Otro poroto que se anotaron los organizadores.

El uruguayo Costas largó adelante e intentó marcar el rumbo pero poco le duró la punta. Fue en los comienzos una carrera muy cambiante entre los hombres, con un pelotón de punta de 8 corredores, algunos de los cuáles se iban alternando la vanguardia.

Cambió el liderazgo con frecuencia hasta que el brasilero Jerónimo Wendell Souza y el colombiano Sebastián Barbosa se cortaron adelante, con Joaquín Arbe, el chubutense que ganó la edición pasada, completando el podio como el mejor de los argentinos.

Un brasileño y un colombiano, cabeza a cabeza. Esa fue la tónica por un buen tramo hasta que Wendell Souza (29m 03 seg, segundo mejor tiempo en la historia de la prueba) tomó la punta y se escapó con facilidad al triunfo y la gloria, escoltado por el citado Barbosa. El patagónico Arbe culminó tercero.

"Estoy muy feliz con la victoria, con la organización, una prueba muy interesante", indicó a LU 19 el vencedor, que se hizo entender a pesar de su cerrado portugués.

En la versión femenina, la argentina Renata Dolhare también se impuso con claridad. La bonaerense empleó 34 minutos, 26 segundos, 46 centésimas. "Estoy re contenta, la verdad. Fue una carrera hermosa, me sentí muy bien, a lo último sufrí pero feliz. Es una alegría enorme, la primera vez que vine a correr a Cipolletti y se me dio", declaró la heroína. "No tengo ni una queja, el clima y la organización espectacular", resaltó feliz de la vida. La escoltó la brasileña Sussane de Araujo y tercera culminó Sandra Gómez.

image.png

Entre los deportistas regionales más destacados en los 10 Km estuvieron Alexis Corrías, Antonio Ruiz, Lautaro Iraola y Roxana Flores.

Pasó otra Corrida cipoleña con un éxito total. Prueba que está en carrera para consolidarse como la "1" del país...