Alerta amarilla: ¿Cuándo llega el viento a Neuquén?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este miércoles se registraran ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, habrá formación de tormentas aisladas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció que este miércoles la provincia de Neuquén y alrededores atravesará una jornada con presencia de vientos y posibles formaciones de tormentas . En paralelo, este día se posiciona como uno de los más calurosos de la semana, con temperaturas que superarán ampliamente los 35 grados .

El pasaje de un frente frío proveniente del océano Pacífico generará un marcado cambio en las condiciones del tiempo en gran parte de la región, con una fecha caracterizada por el calor, inestabilidad y fuertes vientos, seguida por el descenso de temperaturas.

“Está entrando un frente frío, por eso tenemos este ingreso de aire muy cálido en las primeras horas de hoy” declaró el meteorólogo Fernando Frassetto . “Así que tenemos primero un periodo muy soleado y caluroso, luego este sistema frontal en la cordillera va a provocar vientos y hacia la noche esperamos lluvias con viento y aire frío” agregó.

La transición puede derivar en la formación de algunas tormentas aisladas y dispersas en la provincia. En cuanto al viento, se espera que comience a ser protagonista en la zona durante la tarde noche de este miércoles. Las ráfagas superarán los 60 y 70 km/h llegando a alcanzar hasta 90 kilómetros.

Durante la jornada del miércoles predominarán las condiciones calurosas y soleadas, especialmente en el centro y norte de la provincia. En la zona cordillerana, el avance del frente frío provocará lluvias y viento, con condiciones más adversas hacia el cierre del día.

A medida que el sistema frontal avance hacia el este, se intensificará el viento en amplios sectores, con ráfagas fuertes durante la noche. Detrás del frente frío ingresará una masa de aire más frío, que se hará sentir con mayor claridad durante el jueves, provocando un descenso térmico generalizado y un cambio en la masa de aire, poniendo fin al período de calor previo.

"Finalmente, mañana habrá aire fresco en toda la región, en la costa las temperaturas no van a superar los 22 grados" aseguró el meteorólogo. "De un día de verano, caluroso, pasamos a un día de otoño" destacó.

En tanto, el viernes, en la previa del fin de semana, se espera un ascenso de temperaturas para todo el territorio, con máximas de 32 grados. “La última semana de enero volverán las temperaturas mucho más intensas” adelantó Frassetto.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, explicaron que este cambio climático ocurre porque "permanente o al menos una vez por semana", ingresa un aire fresco sin lluvia proveniente de la Antártida, por el océano Pacífico. Este fenómeno “agudiza la sequía porque deshidrata más (...) Entonces, tenemos periodos calurosos cortos, desplazados, reemplazados por otros periodos templados o no tan calurosos” detalló el especialista.

Ante la alerta amarilla por viento, es necesario recordar algunas recomendaciones: