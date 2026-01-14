Alerta naranja: se esperan vientos de casi 100 km/h, lluvias y temperaturas extremas

El SMN advirtió que se podrán acumular hasta 50 mm de lluvia, con presencia de tormentas eléctricas.

El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y lluvias .

En la mitad de semana la inestabilidad climática se hace sentir con fuerza en gran parte del territorio argentino. Para las próximas horas se espera un fuerte temporal de tormenta, lluvia y viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos peligrosos en distintas regiones del país, por lo que emitió alerta naranja y amarilla para este miércoles 14 de enero.

Según precisó el organismo nacional, están vigentes una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, altas temperaturas y viento . Hay 11 provincias afectadas por fenómenos meteorológicos que pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por fuertes tormentas

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Esto afectarán a las provincias de Mendoza y San Luis.

A qué zonas afectará la alerta amarilla

Según precisó el SMN, rige una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro y Salta, y naranja en Mendoza y San Luis. A su vez, en Chubut, Neuquén y Río Negro hay un aviso por lluvias fuertes.

En estas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, se prevé abundante precipitación en períodos cortos, con valores acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

mapa_alertas (37)

Alerta amarilla por vientos: cuáles serán las zonas afectadas

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, con posibilidad de valores mayores de manera localizada.

Este temporal alcanzará a las provincias de Neuquén, el centro y sur de Río Negro, el centro y norte de Santa Cruz y Chubut.

A su vez, en Mendoza hay un aviso por viento Zonda en Mendoza, en donde las velocidades alcanzarán 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

viento

Ante estas alertas, se brindaron una serie de recomendaciones para mantenerse protegido y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas.

Desconectar electrodomésticos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de zonas inundables.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio y botiquín, además de cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Evitar salir si no es necesario.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de árboles, carteles o marquesinas.

Extremar la precaución al conducir.

Alerta por temperaturas extremas

Por otro lado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por calor extremo en la ciudad de Buenos Aires y algunos distritos del conurbano bonaerense. Este fenómeno implica un efecto “leve a moderado en la salud”, por lo que puede ser peligroso, sobre todo para grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Se esperan temperaturas que rozarán los 40°C en algunas provincias, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua; no exponerse al sol en exceso; evitar las bebidas con cafeína y con alcohol; ingerir frutas y verduras; retirar la actividad física; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.