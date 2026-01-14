Qué dice el pronóstico para este miércoles 14 de enero: ¿Neuquén vuelve a la cima del ranking?

El miércoles podría ser uno de los días más calurosos en lo que va del año, sin embargo, hay probabilidad de tormentas aisladas en varios sectores de la provincia.

Los principales reportes meteorológicos anticipan una jornada de mucho calor y cielo mayormente despejado para este miércoles 14 de enero en gran parte de la provincia de Neuquén , con marcas térmicas elevadas y condiciones típicas de pleno verano, aunque con viento intensificado por la tarde según modelos climáticos y datos oficiales.

En la capital provincial y el área del Alto Valle se espera un día con cielo despejado y escasa nubosidad. Las temperaturas podrían alcanzar los 38°C a 39°C en las horas más cálidas de la tarde. El viento del sector oeste podría intensificarse y superar los 50km/h por la tarde , lo que aumentará la sensación térmica y la sensación de calor. Por la mañana, las temperaturas partirán de alrededor de 20°C , con mínima agradable antes del ascenso térmico del mediodía.

En localidades del norte de Neuquén el panorama será similar: cielo despejado, viento y mucho calor , con máximas también alrededor de los 38°C . En la zona centro, en tanto, se prevén condiciones estables, aunque con temperaturas algo más moderadas respecto del valle, rondando los 32°C a 35°C .

Zona petrolera

En la zona petrolera, el ambiente seguirá siendo cálido y seco, con máxima esperada también elevada, en torno a los 37°C, sin probabilidades destacadas de lluvia. El aire del oeste reforzará las condiciones cálidas, incrementando la sensación térmica durante la tarde.

Añelo (13).JPG Claudio Espinoza

Zona Andina

En la región de los lagos y localidades cordilleranas, el día también será caluroso, pero con temperaturas máximas algo más templadas, estimadas entre 26°C y 30°C. El viento en altura será más marcado, aunque no se esperan precipitaciones significativas durante la mayor parte de la jornada.

Alerta meteorológica y recomendaciones

Si bien, por el momento no hay alertas, por las altas temperaturas no se descarya que hacia la noche, en algunos sectores de la provincia, podrían registrarse vientos fuerte y posibles tormentas aisladas, especialmente en áreas con mayor presencia de nubosidad o cambios atmosféricos.

Este miércoles 14 de enero será uno de los días más calurosos de la semana en Neuquén, con predominio del sol, viento moderado a fuerte y temperaturas que alcanzan valores altos para la época. Se recomienda a la población mantener hidratación adecuada, evitar exposición prolongada al sol en horas centrales y seguir actualizaciones oficiales por cambios de último momento.