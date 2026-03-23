Alerta pasos a Chile: cuál es la situación en Pino Hachado y Cardenal Samoré este lunes
El estado de las rutas cordilleranas se ve afectado por el clima este lunes 23 de marzo. Conocé los horarios y requisitos para cruzar la cordillera desde Neuquén.
El estado de los pasos fronterizos es el dato clave para miles de viajeros que buscan cruzar de Neuquén a Chile este lunes.
En medio de un fin de semana largo, con intenso movimiento, las condiciones climáticas en la alta montaña obligaron a las autoridades de Vialidad Nacional a modificar la operatividad en algunos sectores debido a la presencia de hielo y nevadas.
Pino Hachado: cerrado por hielo
El Paso Internacional Pino Hachado (Ruta Nacional 242) estuvo cerrado e intransitable durante las primeras horas de este lunes. Según el reporte oficial, la acumulación de hielo en la calzada y las bajas temperaturas hacían que el tránsito sea riesgoso para todo tipo de vehículos.
Pasadas las 10 de la mañana se había habilitado con extrema precaución, ya que había hielo en la calzada. La portación de cadenas es obligatoria.
Cardenal Samoré y otros pasos habilitados
A diferencia del norte neuquino, el paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en su horario habitual de 8:00 a 19:00.
No obstante, se recomienda circular con máxima precaución por calzada mojada y sectores con baches.
El resto de los pasos fronterizos de la provincia presentan el siguiente esquema:
-
Mamuil Malal (ex Tromen): Abierto de 9:00 a 19:00. Calzada con baja adherencia por lluvia.
Icalma: Habilitado de 8:00 a 19:00 para egreso y hasta las 17:00 para el ingreso a Argentina.
Importante: Para todos los cruces fronterizos es obligatoria la portación de cadenas y se exige el DNI tarjeta físico o pasaporte vigente.
Consejos para viajar a Chile desde Neuquén
Si tenés planeado viajar hoy, es fundamental chequear el pronóstico de la Dirección Provincial de Vialidad, ya que se esperan ráfagas de viento y agua nieve en las zonas más altas.
Además, las autoridades recuerdan que la documentación del vehículo debe estar al día, incluyendo la Cédula Azul si no sos el titular y el grabado de cristales exigido por la normativa chilena.
Te puede interesar...
Leé más
Qué pasa con el estacionamiento medido este lunes no laborable en Neuquén
La ex Zanon busca vender tierras para pagar una deuda millonaria de luz con el EPEN
Sara Mansilla: "Jaime de Nevares fue nuestro paraguas protector"
Noticias relacionadas