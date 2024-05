Alerta por un tirador suelto en Alta Barda que ataca a gatos con un aire comprimido

Vecinos de Alta Barda alertaron por la presencia de uno o varios tiradores en el barrio que atacan a gatitos con un aire comprimido. Varios ya resultaron lastimados y otros fallecieron. También se dio el caso de que no aparecieran. "Todos estamos muy preocupados por esta situación, no solo por los gatitos. Si llega a suceder que pasa algún chiquito, va a ser más complicado. El tema es que o tenemos idea quién es o quiénes son porque hay varios, no solamente en Las Azucenas, la peatonal y la calle Las Dalias, sino también en Los Malvones y las Campanillas", expresaron.