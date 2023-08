Almaceneros de Neuquén recibieron listas de precios con aumentos de hasta el 30%

Las caras largas y de desconcierto se repiten entre los almaceneros de Neuquén capital quienes este martes recibieron nuevas listas de precios de todos sus productos con aumentos del 15 al 30%. Algunas distribuidoras de alimentos no les entregaban productos y ya no saben cómo mirar a la cara a sus clientes para decirles que lo que ayer salía 1000 pesos hoy ya se fue a $1.300.

Las góndolas de ese comercio lucían vacías . Sandra contó que " la gente no viene a comprar desde el sábado. Hay muy poca gente y como siempre los que perdemos somos los pequeños comerciantes , porque no alcanzamos ni a remarcar los precios cuando los supermercados ya lo hicieron desde el mismo domingo", aseguró.

almacén aumentos neuquèn Sebastián Fariña Petersen

Los vecinos entran a los negocios con miedo y sin saber cuánto le van a cobrar por lo que tiene que llevar para hacer el almuerzo. Las dudas son de los dos lados del mostrador y la bronca y tristeza igual.

"Hoy mandaron todas listas nuevas. A la bebida fue a lo que más le pegaron con aumentos del 15 al 20%. Los productos aumentaron 30%", aseguró Karen, comerciante de un mini mercado de la calle Roca.

La mujer contó que sus clientes se quejan todos los días de los precios, a la vez que relató que no tiene tiempo de poner el precio en cada producto, por la velocidad con la que cambian.

Otros comerciantes consultados comentaron a LMN que no les entregan mercadería porque los distribuidores no tienen precios.

aumentos

José, dueño de un almacén de la calle Belgrano, contó que en horas de la mañana se "desayunó" con un aumento del 20% en las bebidas y dijo que les cayó por sorpresa. "Venimos padeciendo una situación económica muy difícil y más con esto ya es preocupante lo que está pasando", aseguró el comerciante.

"No hay forma de poderlo manejar, se nos fue de las manos. Yo alquilo el negocio y pago impuestos, no me alcanza. A partir de ahora tengo que ver cuándo cerrar, ya no se puede existir más como negocio. Estamos muy mal", contó el hombre, quien además dijo que "no hay ventas".

El comercio está en la zona desde el 2009. Su dueño dijo que nunca había estado "tan mal" como ahora. "Tengo 50 años ¿Quién me va a tomar?", concluyó.