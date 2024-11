Amor, fútbol y cocina: la pareja de neuquinos que triunfa con su local de empanadas en Marsella

Ya decididos, regresaron a Neuquén para contarles la novedad a su familia. Se casaron en su tierra natal, con sus seres queridos como testigos, y emprendieron la mudanza definitiva al país europeo. Corría 2017 y tuvieron que empezar de cero: Esteban trabajaba en la cocina de un restaurante, mientras que a Alejandra la contrataban como niñera, mientras dedicaba parte de su tiempo a estudiar francés.

Casi sin darse cuenta, los años transcurrieron y los adaptaron todavía más a ese rincón del mundo. Durante la pandemia de coronavirus, Alejandra se dedicó a la maternidad de Lorenzo y Francesca, que nacieron con 15 meses de diferencia. Y en cada salida gastronómica por Marsella u otras ciudades de Francia, buscaban sin éxito algún sabor familiar que les evocara a los platos argentinos.

"En Francia hay locales de empanadas, pero en su 90% están administrados por franceses, que no conocen los platos argentinos o que los adaptan demasiado a la cocina francesa", explicó Esteban, que buscaba alguna alternativa para emprender y dejar de ajustarse a los estrictos horarios de los restaurantes.

Así nació Rincón Argentino, un pequeño local de empanadas que prometía ser también un pequeño consulado de la cultura argentina en Cours Julien, un barrio de Marsella que es reconocido por su movida gastronómica y su arte callejero, con los muros cubiertos de graffitis.

"Como vimos que en la ciudad no había nada argentino, nos propusimos emprender con algo de gastronomía", contó Alejandra, que aclaró que la pieza más importante era el talento culinario de Esteban, con años de trayectoria como cocinero. "Pero no queríamos hacer sólo un expendio de empanadas, sino algo con más identidad e intercambio cultural", sumó.

Después de dos años de trámites y trabajo, el pasado 21 de junio pudieron abrir su local. La fachada, con graffitis en tonos celestes y blancos, se convirtió en un punto de atracción para locales y turistas. Y aunque las empanadas se llevan todos los halagos, también están aquellos que entran solamente para sacarse fotos con el mural de Diego Maradona, con las camisetas de fútbol y otros elementos decorativos que están llenos de argentinidad.

Incluso antes de abrir su negocio, la pareja ya ofrecía empanadas a pedido. Así fueron conociendo el mercado y supieron qué sabores iban a funcionar mejor. Hoy, ya tienen siete variedades disponibles, con la clásica de carne, la de fugazzeta y la de espinaca como las favoritas del público.

Además, ofrecen pollo, jamón y queso y también capresse. Pero la hermandad franco argentina se saborea en la empanada de berenjena. "Hay muchos vegetarianos y los franceses consumen mucha berenjena en su dieta", dijo Alejandra sobre una opción no tan frecuente en Argentina, pero que se adapta a los paladares franceses.

"Ellos rechazan mucho los productos congelados o procesados, por eso valoran cuando les decimos que el proceso es totalmente artesanal", agregó. Y es que los neuquinos se ocupan de elaborar la masa, preparar los rellenos y cerrar cada empanada con un repulgue a mano. Las cocinan después en un horno pizzero que se llevaron desde Italia, y que les da ese tostado típico de las empanadas argentinas.

"Lo que más me costó conseguir fue el ají molido", dijo Esteban, que se llevó utensilios desde Argentina y consiguió a un proveedor argentino en España para acceder a los productos más argentos. "El queso tampoco es igual, por eso mezclo dos variedades para llegar a un sabor parecido", agregó.

Embed - RINCÓN ARGENTINO on Instagram: "Belle assiette à partager ! Venez et profitez avec vos amis. La #EMPANADA a toujours été un symbole de rencontre et de reunion entre amis et famille. On vous attends les amis!!! Sur place ou à emporter las #EMPANADAS sont toujours une bonne idée 25 rue des Bergers, 13006 Marseille."