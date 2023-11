Andrés Peressini ¿Nostálgico? propone volver a votar con boleta papel en Neuquén

Los neuquinos de la capital volverán a votar con el sistema de boleta única electrónica. Los neuquinos de la capital volverán a votar con el sistema de boleta única electrónica.

El diputado aseguró que su presentación tiene "argumentos sólidos" basados en el estudio que hizo el Observatorio Electoral de la Universidad nacional del Comahue (UNCo) y que espera que el resto de los diputados la analice.

Además, el diputado consideró "excesivos" los valores que tienen las elecciones a través de Boleta Única Electrónica y dijo que aproximadamente si hoy hubiera elecciones provinciales le costarían a Neuquén unos "1500 millones de pesos", mientras que en una ciudad como Plottier -dónde él fue candidato a intendente- saldría "140 millones de pesos".

"Hay sola una audiencia de control y no se puede verificar si el software está funcionando bien, no podés ver el proceso cómo se está desarrollando y eso genera dudas", insistió.

A las dudas por inconsistencias y el valor excesivo, el diputado sumó además la "incomodidad" que aseguró representa para muchos electores votar con el voto electrónico. Peressini aseguró que muchos vecinos sienten como un momento de incomodidad al pasar por el voto y que en vez de elegir a su candidato tratan de hacerlo rápido para cumplir.

"Como es un momento de incomodidad también, muchas irregularidades del sistema que se observan no las dicen para no pasar un momento aún más incómodo. Para no quedar en evidencia que por ahí se tiene un inconveniente para votar se resuelve rápido, quizás sin lograr el cometido que era la votación a tal candidato", manifestó.

Con respecto a la crítica del voto con boleta papel sobre que no es "ecológico", dijo que tampoco las máquinas que se utilizan para votar de manera electrónica lo son e incluso destacó que el papel se puede reciclar.

"Planteamos entonces la situación de incomodidad que genera este tipo de voto, los altos costos que tienen, y que no se puede auditar, no podes abrir el software para que el candidato, con sus equipos técnicos, lo analicen. Viene cerrado y hay que creerle", insistió Peressini para explicar su intención de que la Provincia vuelva atrás con su reforma y se retrotraiga a las elecciones con voto papel.

Según el intendente, no hay margen para volver a la boleta de papel. Según el intendente, no hay margen para volver a la boleta de papel.

Si bien falta poco para que su mandato como diputado concluya, dijo que no quería dejar pasar la oportunidad de presentar esta iniciativa, que realizó junto a su compañera de bancada, Laura Bonotti, y que espera que el resto de los diputados la analice. "El voto tradicional, con papel termina siendo el lugar donde la persona puede buscar sola su boleta, más tranquilo y es lo más claro que existe en el momento de votación, llevará más tiempo pero es lo más coherente, lógico y tranquilo para emitir el sufragio", concluyó.

Peressini le dedicó además unos minutos a la última elección municipal de Plottier donde él perdió contra el candidato oficialista Luis Bertolini y dijo que si bien no desconfía de los resultados, sí desconfía de este sistema.

"Tuve éxitos y fracasos con el voto electrónico. Estoy expresando un volver a una forma tradicional del voto en base a la observación que veo en distintas situaciones electorales en Argentina, en el propio Buenos Aires hubo idas y vueltas", destacó.