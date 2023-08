Andrés Peressini: "Plottier está sucio y abandonado"

Criticó al actual gobierno de la ciudad, al señalar que se aumentó el gasto público y no se continuaron las obras y planes de su gestión.

En diálogo con LMN, criticó en duros términos a la actual gestión municipal, al indicar que no se continuaron las políticas sociales y obras de infraestructura que su gobierno había puesto en marcha, al tiempo que prometió más loteos, un nuevo servicio de colectivos municipal, además de un banco de alimentos y uno de materiales, para bajar los costos de construcción que le permitan al vecino de la ciudad acceder a la casa propia.

- ¿Por quiere volver a ser intendente de Plottier?

- Me apasiona la política, Quiero mucho a mi ciudad. Fui ocho años intendente y hace 40 años que vivo en Plottier. Los vecinos me eligieron para gobernar la ciudad en dos mandatos y construimos un proyecto. El proyecto tenía que continuar, elegí la persona que está gobernando en este momento y los vecinos votaron por la continuidad de todo un equipo de trabajo que hizo un esfuerzo para lograr ganar la elección en el 2019. Y ese proyecto se truncó porque en este momento hay otro proyecto y nosotros queremos retomar el original.

Fue el que partió de 500 metros bajo tierra en el 2011 y que levantó a Plottier después de 8 años de trabajo, dejando un lugar de vida y de elección.

Cuando nosotros empezamos en la intendencia no había ni sillas, ni mesas, ni copas, ni tóner, ni computadoras, ni vehículos. Y con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo logramos incorporar 52 vehículos a la planta automotriz y palas cargadoras, motoniveladoras, camiones recolectores de residuos y resolver problemas importantes como fue la recolección de basura, el mejoramiento de calles, infraestructura, asfalto de troncales y la planta de tratamiento de líquidos clocales, entre tantas otras cosas. Y llevamos adelante innumerable cantidad de acciones tendientes a generar espacios de contención, recreación y de acompañamiento para los chicos con las colonias de vacaciones y a las personas con discapacidad.

- La actual intendenta llegó de su mano y hoy va a competir contra un candidato de ella, apoyado por Rolando Figueroa. ¿Qué pasó en el medio?

- Lo que sucedió en el 2019 cuando asume la intendenta actual (Gloria Ruiz) y ella toma la decisión de cerrarnos la puerta, de dejarnos afuera, es el proceso actual que está transcurriendo y donde nosotros no tenemos nada que ver.

Nosotros estamos trabajando con un equipo, elaborando un plan estratégico y para llevarlo adelante tenemos plena confianza en ganar las elecciones el 3 de septiembre, donde nos acompañan ocho colectoras.

Andrés Peressini.mp4

- ¿Qué municipalidad tiene hoy la ciudad?

- No es el mismo Plottier. Está sucio, abandonado y derruido. Los 52 vehículos están destruidos y no se recolecta la basura. Alquilaron bateas con el costo que conlleva. Trajeron camiones de Buenos Aires para recolectar la basura y hasta los pintan del color similar a los nuestros para que nos quieran engañar diciendo que son los equipos que no se incorporan. Esto genera todo un costo.

Mientras nosotros habíamos resuelto dejar de alquilar en 8 años de gestión de gobierno, logrando bajar la cantidad de empleados municipales en un 25%, con superávit y un municipio funcionando con buenos ingresos, planificación y proyectos, todo eso ahora se truncó.

Por eso en estas charlas con los vecinos nos dicen que no se recolecta la basura, no se hace el mantenimiento de calles y nos plantean que se perdió el acompañamiento social, que no se atiende al vecino.

- ¿Qué necesita Plottier ahora, más allá de revertir esto que usted señala como falencias?

- Nosotros tenemos el proyecto, primero de mejorar lo que habíamos dejado. Hicimos un loteo para 450 vecinos, con el objetivo de tener 1000 lotes sociales más porque los vecinos no pueden comprar un lote a valor de mercado. La idea es seguir posicionando a Plottier como la segunda ciudad de la provincia, pero tenemos que resolver algunos temas importantes, que es jerarquizar el Código de Planeamiento Urbano para seguir construyendo obras importantes para la localidad. Tenemos un proyecto en mano única para toda el área centro de la ciudad y para eso tenemos que construir puentes sobre desagües y canales y la idea es pavimentar calles troncales para mejorar la transitabilidad. Un proyecto de 200, 300 cuadras de pavimentación de calles troncales, mejorar las veredas, ampliar las bicisendas, volver a las colonias que hace tres años que no se hacen y un centro cultural. Llevar adelante un proceso de construcción del parque industrial en la Autovía Norte y las obras necesarias como la bajada de la Autovía Norte.

- ¿Va a insistir en la discusión por la coparticipación?

- Sí, vamos a trabajar en conjunto con el gobernador electo, lo vamos a plantear. Y algo que vengo diciendo que es que nadie se le va a parar de manos al gobernador electo, sino que hay un montón de manos en Plottier y de pensamientos que son de nuestro espacio para trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto significa buscar y hacer las gestiones correspondientes entre el gobierno provincial y nacional para lograr las obras que necesita Plottier, junto con los fondos. Y con respecto a la coparticipación, soy el abanderado del planteo hace mucho tiempo. Presentamos dos proyectos junto a Laura Bonotti en legislatura. Ninguno de los proyectos tuvo lugar. No existió decisión política del gobernador Omar Gutiérrez para tratar el tema. Nosotros consideramos que sigue siendo muy importante para lograr una distribución equitativa de los recursos coparticipables. La ley está dentro de lo que figura en el artículo 150 de la de Constitución. Hay que tener una ley superadora, que tenga en cuenta otras variables.

- ¿Qué propuestas tiene para transporte?

- El transporte hoy es un problema importante. Nosotros vamos a adquirir cuatro colectivos y vamos a concretar el transporte urbano municipal, que va a transitar por la calle en la que nos pongamos de acuerdo con los vecinos. Va a pasar horario, será a bajo costo y vamos así a resolver el padecimiento que tienen los ciudadanos de Plottier con este tema.

- ¿Va a dar de baja el proceso para el nuevo servicio de colectivos?

- Al privado le vamos a exigir lo que corresponda, pero nunca el privado va a transitar por todas las calles de Plottier que obviamente necesitan los vecinos.

- ¿O sea, va a incorporar otro transporte más a la ciudad?

- Sí. Vamos a incorporar otro transporte más porque es una forma de estar cerca de los ciudadanos al igual que con otro tema, que es la creación del banco de alimentos. Estoy muy preocupado por la situación socioeconómica, por los procesos de inflación y el alto valor de las mercaderías. Por eso también vamos a tener un banco de materiales a bajo costo, más los que sobren de las obras que se hacen en la ciudad, para que los vecinos puedan acceder a una casa propia.