Añelo: comerciante, cansada de los robos, le dio una fuerte paliza a un ladrón

"Le venían robando hasta que los reconoció", indicaron los vecinos consultados.

En el video, se ve a la comerciante indignada que le dice a uno "ayer me hiciste lo mismo la c...tirate al piso, tirate. A mi no me vas a venir a afanar dos veces. Ya son tres o cuadro los que entran a robarme ¿me tomas el pelo? ¡contestame!". El ladrón tirado en el piso tiene el tupé de contestarle "está equivocada, señora. Disculpe, disculpe, yo no fui".

Comerciante le pegó con un palo a ladrón en Añelo

El hecho ocurrió el sábado por la tarde noche; y este martes, los vecinos que consultó LMNeuquén volvieron a individualizarlos en otro hecho de inseguridad que tuvo como blanco una institución educativa. "Creemos que no son de acá", dijeron.

Resulta ser que en horas de la tarde, al menos dos personas ingresaron a la Escuela N°100. Los sospechosos consultaron por otro establecimiento, y en un descuido, salieron corriendo con el teléfono celular de una portera.

Añelo en llamas

Dicen que en la huída se cambiaron de ropa y al rato volvieron a caminar impunemente por las calles del pueblo. "¡Gente, a tener cuidado! Estos dos sinvergüenza entraron a robar a la Escuela N°100 ... ¡Miren bien sus caras!", dice la publicación que se hizo viral en las redes sociales.

Los vecinos indignados retuvieron a los sospechosos hasta que llegó la Policía. En las imágenes, uno de ellos con cara de "yo no fui" se agarra la cabeza, mientras que a su cómplice le dan una bofetada. "Se cagan en el laburo de la gente", vocifera una mujer.

Vecinos volvieron a atrapar a un conocido ladrón.mp4

La inseguridad no es una sensación en Añelo. De la mano de un aluvión de trabajadores y otros que no tienen donde dormir ni comer, también llegaron muchas personas que no tienen intenciones de ganarse el pan con dignidad y aprovechan cualquier descuido para delinquir.

Añelo es un pueblo que creció de golpe y de forma descomunal. "Así como tenes personas que buscan un bienestar, otras caen, no saben qué hacer y delinquen. Esta situación está afectando mucho a la gente del pueblo. Es lamentable, pero llegan caras nuevas todos los días. Caras que no conocés, y vemos poca Policía. Los vecinos ya están cansados", comentó uno.