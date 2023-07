Angélica Lagunas: "Queremos aglutinar en Neuquén y en el país el voto bronca"

El Frente de Izquierda y los Trabajadores presentará dos listas para estas PASO y una de ellas la encabezará Angélica lagunas, que será precandidata a diputada nacional por “Unir y Fortalecer la Izquierda” , acompañando la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. En diálogo con LMPlay, dijo que no es bueno, desde el punto de vista político, que este espacio vaya dividido a las elecciones del 13 de agosto pero resaltó que será la izquierda la que podrá poner freno “a los partidos patronales”. Sostuvo que no hay que pagar la deuda con el FMI, que el salario mínimo en Argentina debe cubrir el costo de la canasta familiar y que, desde Neuquén, se debe impulsar la renacionalización de los recursos que genera Vaca Muerta.

- Nosotros cuando, desde Izquierda Socialista, que es el partido al que pertenezco y que es uno de los integrantes y fundadores del Frente de izquierda, hicimos una campaña previa, antes de presentar las listas, planteando la necesidad de que el frente tendría que tener una única lista para presentarnos en las elecciones y batallar contra quienes verdaderamente tiene que batallar la izquierda, que es contra los candidatos del ajuste y de todas las variantes patronales. Lamentablemente, no logramos llegar a una lista unitaria. Nosotros planteábamos claramente, incluso nos quedábamos por fuera de la fórmula, porque entendemos y respetamos el desarrollo de cada uno de los partidos y el acuerdo que se tenía. Entonces, en ese marco decíamos que Myriam Bregman tenía que encabezar la fórmula presidencial y el compañero Solano ser el candidato a vicepresidente o quien determine el Partido Obrero. Esto no se consensuó, hoy estamos con dos listas y nos parece un error político importante.

- ¿Y qué expectativas electorales tienen?

- Una gran expectativa porque entendemos que la elección PASO se da en un momento muy complejo del país y del mundo entero. Hay una crisis económica mundial, y particularmente en la Argentina, que golpea día a día los hogares de los sectores más empobrecidos, pero también de la clase media que recibe mensualmente un salario, que tiene ingresos. Cada vez más perdemos con la inflación, cada vez más los salarios y los ingresos están pulverizados y nos alcanza para menos.

Los partidos patronales están todos peleándose entre ellos también en las PASO, pero no por una idea distinta al otro sector, sino claramente por cómo es el reparto de la torta y quién se queda con el botín de dirigir este país y de cumplir paso a paso los acuerdos y las pautas que está planteando el FMI. Entonces claramente la expectativa que tenemos es volver a aglutinar en Neuquén y en el país entero ese voto bronca, ese voto que está indignado por la situación de miseria, que la pobreza alcanza porcentajes escandalosos del 50%.

- ¿Ustedes plantean, como otros espacios de la izquierda, salario mínimo de 500.000 pesos?

- Nosotros claramente con Myriam Bregman a la cabeza de la fórmula y Nicolás del Caño planteamos que los salarios tienen que cubrir el costo de la canasta familiar y hoy por hoy, máxima en la provincia del Neuquén, con 500.000 pesos eso no se cubre porque los alquileres están por las nubes, porque el costo de la canasta familiar los mismo y lo que nos pintan de la inflación es una parte de lo que miden. Pero lo que verdaderamente pagamos es cada vez que vamos a comprar al supermercado, ropa para nuestros hijos o para nosotros mismos, el calzado, la vestimenta, los útiles escolares, claramente está que con 500.000 pesos nos quedamos cortos. Por lo tanto, decimos con claridad, el salario de todo trabajador como mínimo tiene que ser el valor del costo de la canasta familiar de ahí para arriba. Y por supuesto indexado en esta situación tremenda que tenemos explosiva de una inflación que no cesa, indexado por la inflación mensualmente para no perder. En Neuquén tenemos una conquista que logramos con la huelga del 2018 que es la actualización trimestral por IPC. Ahora, en una situación tan adversa donde mes a mes tenés 6,8% de inflación, verdaderamente cuando lo cobraste al final del trimestre vale la mitad de lo que vos ya pagaste en la góndola. Entonces decimos que esa actualización tiene que ser mensual para garantizar que no perdamos tanto en esta situación adversa que vivimos.

- ¿Y de dónde saldrían estos recursos?

Decimos con claridad que lo que todos los partidos patronales hoy nos dicen descaradamente ya, porque antes por lo menos te mentían y te decían que iban a hacer otra cosa, ahora ya te dicen van a cumplir el pacto con el fondo. Y cumplir el pacto con el fondo tiene varios objetivos. Uno es bajar el déficit fiscal y el gasto público. Eso significa achicar los salarios, achicar los presupuestos de salud, de educación, achicar los presupuestos para vivienda, achicar el presupuesto que necesitamos las mujeres para resolver las situaciones. ¿Todo eso para qué lo hacen? Para pagar la deuda externa, fraudulenta, ilegal e ilegítima. Y no solo para pagarla sino para volver a tomar préstamos que nos llevan más al fondo y no terminar nunca con esta película de terror que vivimos y pagamos la clase trabajadora que somos los que menos tenemos. Entonces claramente decimos hay que romper con el FMI, no pagar esa deuda externa, porque nadie tiene por qué pagar una deuda que no contrajo en el sentido de que no se usó para resolver las problemáticas, nadie vio esa plata, se la rifaron y se la farrearon las grandes empresas y quienes nos gobernaron pues que la devuelvan. No somos nosotros quienes debemos pagarla.

- Desde Neuquén, más allá de esto que estás planteando, ¿qué cuestión particular te proponés si es que logras pasar primero la instancia de las PASO y después conseguir una banca?

- Nosotros creemos que claramente vamos a pasar la instancia de las PASO, porque particularmente en Neuquén tenemos un plafón de votos importante, la izquierda tiene un peso: Dos diputados en la Legislatura, dos concejales en el Deliberante neuquino, eso nos da garantía de pasar claramente las PASO y ser alternativa en octubre. Queremos llegar al Congreso de la Nación porque entendemos que el debate en la provincia de Vaca Muerta, la voz que se debe escuchar es la necesidad de renacionalizar y re estatizar este recurso que se lo están llevando con un pasivo ambiental tremendo. Pero, además, generando para las amplias mayorías para fortalecer la izquierda no sólo contra la otra lista, sino contra las listas de los partidos que ya nos han gobernado y que han demostrado que van a seguir gobernando para los de arriba y no para resolver las problemáticas que tenemos. Claramente decimos que hay que votar a la lista de Miriam Bregman y Nicolás del Caño porque entendemos que cada voto a nuestra lista va a fortalecer al Frente de Izquierda, va a permitir su continuidad, que esto no es menor, y nos va a permitir ponerle un freno a Massa y, por supuesto a Bullrich, Larreta y Milei, que son los candidatos que le garantizan al FMI seguir con una política de ajuste y de represión.