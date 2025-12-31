Año Nuevo: estos son los horarios de cierre de los comercios de Neuquén

El CEC informó a qué hora deberán cerrar los locales el 31 de diciembre, con diferencias entre ciudades y grandes superficies.

Los comercios de Neuquén capital y distintas localidades de la región tendrán horarios especiales de cierre por los festejos de Año Nuevo. Así lo informó el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) , que difundió el esquema acordado para el miércoles 31 de diciembre, con el objetivo de ordenar la actividad comercial y garantizar el descanso de los trabajadores.

Según se detalló, los horarios varían de acuerdo a la localidad y al tipo de establecimiento, con un límite más temprano para las grandes superficies comerciales.

En el caso de los comercios de cercanía y pymes, el cierre será a las 14 horas en las ciudades de Neuquén capital, Plottier y Centenario . Esta franja alcanza a locales barriales, negocios de indumentaria, electrodomésticos, zapaterías y otros rubros encuadrados como pequeñas y medianas empresas.

En tanto, en Rincón de los Sauces y Cutral Co, el horario de cierre establecido será a las 13 horas, una hora antes que en el resto del área metropolitana, conforme a los acuerdos locales vigentes.

Comercios (2)

Grandes superficies: cierre al mediodía

Para los supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales, el CEC informó que el horario límite de atención al público será a las 12 horas del miércoles 31 de diciembre, sin excepciones.

Desde el sector sindical recordaron que este esquema se aplica exclusivamente por la celebración de Año Nuevo y que el cumplimiento es obligatorio, tanto para proteger los derechos laborales como para evitar sanciones.

Recomendaciones para los consumidores

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos y vecinas de Neuquén y localidades cercanas anticipar las compras de último momento, especialmente en lo referido a alimentos, bebidas y productos esenciales, ya que durante la tarde del 31 de diciembre la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.

El cronograma difundido por el CEC replica el esquema que suele aplicarse en fechas festivas y busca equilibrar la actividad comercial con el descanso de los trabajadores mercantiles en una de las celebraciones más importantes del año.