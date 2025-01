Anticipan tormentas y chaparrones en Neuquén: el detalle, este fin de semana

Este sábado, la AIC pronostica nubosidad variable durante toda la jornada, con una mínima de 16 °C y una máxima por la tarde de 34°C. El Servicio Meteorológico Nacional indica otras oscilaciones: no menos de 23°C y no más de 34°C, con tormentas aisladas y chaparrones.

smn domingo 18 de enero .png

En tanto, el domingo mejoran lascondiciones con tiempo bueno y una máxima que puede llegar a los 35 ºC. El calor, no obstante, no será fulminante, ya que está previsto que el cielo esté mayormente cubierto. Es decir, predominarán las nubes; y el viento no molestará.

Con estas previsiones meteorológicas para Neuquén es de esperar que mucha gente vuelva a volcarse de lleno a la costa de los ríos Limay y Neuquén, por lo que regresan con fuerza las recomendaciones del personal de Seguridad Balnearia a fin de evitar situaciones de riesgo en sectores de los ríos donde la correntada es fuerte, más aún si son zonas no habilitadas para darse un chapuzón.

Los eventos que no te podés perder este fin de semana en Neuquén

Hacia el interior de la provincia, además de río y lagos, hay tres eventos populares muy convocantes que marcan una dfierencia.

¿No te fuiste a la costa? ¿No saliste de viaje hacia la cordillera? Te contamos las alternativas para hacer turismo de cercanía y vivir a pleno este fin de semana.

evento San Sebastián

Acuatlón Fest 2025

Esta fiesta del deporte se desarrolla los días de 18 y 19 de enero en la localidad de Piedra del Águila. Es el primer evento que brinda la posibilidad de combinar aguas abiertas y running en un mismo fin de semana. En los dos días se puede participar hasta en tres carreras y compartir en familia y con amigos, la cultura y el deporte. Organiza Acuatlón Series.

En la primera jornada se disputará el Swimrun una nueva disciplica en la cual se nada con las zapatillas de correr y se corre con el neopreno puesto durante toda la carrera. Se puede participar de forma individual o en dupla; en este último caso deben realizar juntos todo el evento no pudiendo separarse más de 10 m. La distancia es 10 kilómetros. Además, se realizará una carrera para los chicos con sus familias, el Acuatlón Kids. Y para cerrar la jornada, habrá nado en aguas abiertas en el Lago Pichi Picún Leufú (en 1.500 o 4.000 metros de distancia).

evento acuatlon

En la segunda jornada se realizará el Acuatlón. Se puede participar de forma individual o en posta. Hay tres opciones Acuatlón Olímpico (1500 m de natación y 10 km de running); Acuatlón Posta (en equipo de 2, uno nada 1500 m y otro corre 10 km) y Acuatlón Short (se nadas 700m y hay que correr 5 km). La salida es compartida con todos los corredores.

Además, el domingo se desarrollará la carrera de Piedra del Águila en tres distancias: Águila Run 5K, Águila Run 10K o Águila Run 21K. Se corre por las bardas, con hermosas vistas del lago, el parque eólico y la represa. La largada y llegada es junto con el Acuatlón.

Primer Encuentro de Motoviajeros

Del 17 al 19 de enero Aluminé será sede del Primer Encuentro de Motoviajeros, un evento pensado para los apasionados de las motos y los viajes. Este festival incluye reunión de motociclistas viajeros de todo el país, intercambio de experiencias y consejos, rutas guiadas por la zona, música, gastronomía y cena recepción, salida hacia un lago cercano y caravana por la localidad.

La actividad es organizada por las empresas locales Party Truck Producciones y Marimay Eventos y cuenta con el acompañamiento de la municipalidad de Aluminé.

Protesta de motoqueros (3).jpg Claudio Espinoza

Fiesta de San Sebastián

Desde el 11 de enero Las Ovejas realiza diversas actividades en honor a San Sebastián, el patrono de los crianceros. El cronograma de actividades difundido por la municipalidad indica que el viernes 17 a las 16 habrá un encuentro para abuelos, a las 17 partirá la bicicleteada desde Andacollo hacia Las Ovejas y a las 18.30 habrá misa en el Santuario (unción de los enfermos y personas mayores).

El sábado 18 a las 15 se realizará San Sebastiancito, encuentro para mujeres y hombres y festival para niños y niñas. A las 18.30 habrá misa en el Santuario.

Gif fiesta de san sebastian.gif

El domingo 19 a las 5 de la mañana partirá desde Andacollo la cabalgata con destino a Las Ovejas. Los jinetes serán recibidos a las 14 en el Santuario. A las 19.30, novena y misa por las familias y crianceros en el predio festivo. Luego se hará la velación del santo.

El 20 de enero, día de San Sebastián, habrá un desayuno comunitario a las 6. A su término, se realizará la procesión y misa en la gruta. A la 11 habrá misa en el Santuario y almuerzo comunitario. A las 19, misa y bautismos en el Santuario y a las 21.30, el fogón de la hermandad y sorteo de bonos.