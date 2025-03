Apagón en el norte neuquino: en el EPEN apuntan a un "trasfondo político" en el sabotaje

Y detalló -en diálogo con LU5 - que días más tarde hubo atentado de la línea que sale desde Chos Malal hasta Andacollo, "eso hizo descarga y parte del departamento estuvo sin energía y nuevamente se encontró una cadena".

Tras las denuncias, se empezó una investigación por parte de la policía y fiscalía. Y el miércoles a la noche, cerca de las 22.35 horas, momento en que queda sin energía el norte neuquino, salen las cuadrillas y encontraron nuevamente una cadena.

CHOS MALAL- LUZ- ENERGÍA- ELÉCTRICA- EPEN-2.jpg EPEN

"Se hicieron los peritajes, posterior a eso se da la orden de energizar la línea y vuelve a salir de servicio, a la hora se hace recorrido y se encuentran dos cadenas más en la zona de Chos Malal, pero esa descarga produce una falla en un transformador de OTASA, empresa que genera el oleoducto y se desencadenó en 18 horas sin energía el sector", detalló Salva.

En este contexto, se refirió a la sospecha de los sabotajes y descartó la posibilidad de que se trate por robo de cables, porque no intentos de cortes de los conductores y además la línea está a muchos metros de altura.

"A través de los peritajes y la investigación en principio creemos que puede ser político porque no hay otra situación. No hay antecedentes de este tipo de hechos, hoy esta todo en manos de la justicia, se hicieron allanamientos donde hubo detenidos pero fueron liberados luego", afirmó.

En relación a los allanamientos que se llevaron a cabo, donde se secuestraron varios elementos, Salva indicó que es clave el hallazgo de celulares "porque creen que alguien está financiando esto".

Y agregó que en este proceso no se roban cables, solo tiran las cadenas que quedan colgadas, pero si no sale de servicio todo hubiera sido más delicado. "Uno de los hechos fue en una zona habitada, no es en campo travieso, puede ser peligroso y causar una tragedia", advirtió.

Los allanamientos por el sabotaje a EPEN

Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal jefe Fernando Fuentes y el fiscal del caso, Víctor Salgado. Se realizaron con personal de la Policía de Neuquén en la ciudad de Chos Malal y alrededores.

“Los allanamientos comprendieron viviendas particulares y una ferretería”, detalló Fuentes. Y destacó que se realizó un trabajo conjunto con la policía en las últimas horas "lo que nos permitió reunir información suficiente para poder pedir los procedimientos que fueron autorizados por el juez de garantías".

fiscalia.jpg

Según precisó, en los operativos se secuestraron cadenas, sogas, ropa, calzado de seguridad, guantes, una camioneta, una moto y teléfonos celulares.

El fiscal jefe señaló que cuatro personas fueron demoradas durante los procedimientos, y otra quedó detenida - vinculada al caso - pero por tener estupefacientes en su poder, con fines de comercialización.