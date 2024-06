Aprobó la instrucción y es la primera mujer piloto de la escuela de un Aeroclub regional

"Desde muy chiquita soñaba con conocer la inmensidad del cielo. Me acuerdo que la primera vez que le dije a mi mamá que quería ser piloto me dijo: no se de dónde sacas esas cosas Nicole. Pero también me enseñó que todo lo que me propusiera en esta vida era capaz de lograrlo y yo me lo creí tanto que puedo decir que nunca se debe dejar de soñar. Porque los sueños nos mantienen con esperanza, le dan ilusión a la vida y a cada día", escribió Nicole en su perfil de Facebook.

Nicole se recibió de piloto privado el 12 de junio junto a otros nueve pilotos de diferentes provincias que eligieron la prestigiosa escuela del vuelo de nuestro Aeroclub para estudiar. Después de "Chichita" Biló, que fue piloto hace muchos años junto a otras mujeres de Allen, Nicole sigue escribiendo la historia de las que descubrieron en la aviación una pasión, una profesión, un estilo de vida.

448396195_863554955793112_4820259214218032581_n.jpg

Cientos de mensajes para la nueva mujer piloto de Allen

"Tal vez para los demás es solo un título pero para mí significa demasiado. Esto no es el final si no el comienzo de una nueva temporada. Gracias a todas aquellas personas que son un pilar para mí, también gracias a mi amado Aeroclub Allen", agregó al joven allense que en las redes sociales recibió cientos de comentarios que la felicitaron y la animaron a seguir adelante con sus metas. El próximo objetivo de Nicole es llegar a formarse como piloto comercial.

"¡Sos tremenda! Me enorgullece la mujer que te convertiste y sé que vas por mucho más. Te amo, mi niña gigante", le escribió en Facebook uno de sus afectos.

Entre los comentarios en las redes, uno tuvo un significado especial porque el mensaje lo dejó otra mujer que también siguió el sueño de volar bien alto y es piloto comercial de primera en actividad: Claudia Parma, quien alguna vez fue instructora de vuelo en Allen. "Cada vez que veo una mujer o como en este caso una joven realizando su sueño de ser piloto, me emociona y me da mucha alegría. Ojalá cada día se sumen más mujeres a esta hermosa pasión. Felicitaciones Nicole y felicitaciones al Aeroclub de Allen", escribió Claudia.