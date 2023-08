Ardió en llamas su casa y se quedaron con lo puesto: piden ayuda

El voraz incendio se desató en una casa precaria de la toma El Nido, en la ciudad de Neuquén. Los damnificados no pudieron salvar nada.

Por razones que no están aún determinadas, una casa fue consumida por el fuego voraz que se desató en el asentamiento irregular conocido como El Nido, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Ocurrió alrededor de las 20 horas del lunes, cuando los moradores no estaban en la casa. "Mi padre estaba en la casa de mi hermana y mi sobrino se había ido a trabajar. Fue una desgracia con suerte. Agradezco a Dios que no haya estado ninguno de los dos, porque como suceder esto iba a suceder", consideró Marta Abigail, la hija del dueño de la vivienda destruida por las llamas.