Así se vivió la cautivante muestra de arte en el Centro Cultural Casa de las Bombas

La artista visual y escritora, Victoria Zeman, exhibió “La línea ya no es línea”, una muestra en la que plasmó “las formas en las que establecemos vínculos, y cómo todos estamos implicados en una red de comunicación que se repite, se desarrolla y muta a lo largo de nuestra existencia, lo que exige que el otro no esté afuera, sino adentro. No hay linealidad, solo el intento de la estructura por contener la inmensidad que rebasan las almas y el tiempo”.