Atacó salvamente a un niño con Síndrome de Down: "Creyó que quería robar su vehículo"

"Este niño es Agustín, él es menor de edad, tiene Síndrome Down como muchos que lo conocen ya saben.... pero les quiero contar qué le hizo un ser despreciable que vive en nuestra ciudad, camuflado de persona... entre nosotros un verdadero demonio, porque no tengo palabras, y juzguen ustedes lo que le hizo a mi hijito", comienza diciendo la denunciante en su muro de Facebook.

lugar agresion síndrome de down.png

"Agu -como le dice su madre- caminaba con su tía y tocó un vehiculo (aparentemente una Duster color gris, no sabemos con certeza) y fue atacado salvajemente por un miserable, poco hombre, porque no merecés llamarte de ninguna forma. Lo atacó a golpes de puño cayendo mi hijo al suelo indefenso y siguió golpeándolo como un animal salvaje", prosiguió la denunciante en su relato.

La justificación del ataque

La tía del menor comenzó a gritar y una persona que circulaba en moto se acercó y socorrió a la víctima. Al verse descubierto, la denunciante indicó que el atacante huyó "como una rata, sin socorrer ni sentir culpa por mi hijo". La mujer advirtió que el agresor se justificó diciendo: "Creí que quería robar mi vehículo".

Al lugar acudió personal de la Comisaría 52. En tanto, el menor fue asistido en la salida de salud y volvió a recibir asistencia este viernes en el hospital local. "Los golpes que le dio a mi hijo desfiguraron su carita. Él es un alma tierna y pura, llena de inocencia, no tiene maldad", sostuvo.

Al respecto de su estado de salud, el director del hospital de Centenario, Nicolás Bisio, comentó a LMNeuquén que el niño fue "evaluado por la guardia donde se objetivaron lesiones leves a nivel facial de tipo contuso, compatible con golpe de puño por el relato de la madre".

agresión niño con síndrome de down

Indicó también que "se hicieron estudios complementarios" por medio de los cuales se descartó que el menor haya sufrido fracturas. "Se dio el alta con analgesia y pautas de alarma", agregó la autoridad sanitaria.

La madre del niño comentó que ya radicó la denuncia en la Comisaría Quinta y habló con este medio, esperanzada con que la gente pueda ayudarla a encontrar al responsable.

"Mi hijo tiene su rostro inflamado, le cuesta comer y está medicado para el dolor. Lo llevé ayer a la mañana al médico y gracias a Dios no tiene fractura. Digamos que está dentro de todo bien, pero no quiero dejar pasar la agresión porque es un acto horrible que nos conmueve y da mucha impotencia, por la forma en que actúo esta persona", manifestó.

Hay un vecino que puede proporcionar imágenes de una cámara de seguridad que toma el lugar preciso donde ocurrió el hecho. "Salió después de que lo habían golpeado a mi hijo", comentó.

hospital de centenario gentileza

Indignada por lo sucedido, confesó que no le cabe en su cabeza cómo no asistió a su hijo y le pidió perdón, luego de la "crueldad brutal" que demostró. Aunque el hombre huyó antes de que la Policía pudiera hacer algo, la madre de la víctima dijo que moverá cielo y tierra para encontrarlo. No descansará hasta saber quién dejó desfigurado a su hijo.

"No le importó, escapó. Le dijeron que tenía Síndrome de Down y no lo asistió, no pidió disculpas, no actuó como una persona de buena fe. No le estaba haciendo nada a su auto. Por eso lo quise hacer público, no quiero que le vuelva a suceder a otra persona. No quiero callar. Me duele lo que le hizo a mi hijo y eso tiene consecuencias, que la Justicia vea qué se puede hacer y la gente sepa que queremos encontrar a la persona que agredió a Agustín, que dé la cara y se haga responsable", expresó.

Por eso, apeló a la solidaridad de la gente. "Si alguien vio y fue testigo, por favor que se comunique conmigo. Un golpe en su cabeza mal y mi hijo podría haberse muerto, podría haberle hecho más daño del que hizo", advirtió.

Se conoció que las cámaras de seguridad de la zona estarían siendo revisadas con el fin de obtener mayor información del agresor y del vehículo en el que se trasladaba, más allá de los datos aportados en la denuncia radicada.

