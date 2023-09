ATE paralizó la Municipalidad de Senillosa contra los sueldos de pobreza

La Municipalidad de Senillosa es epicentro de una protesta sindical contra los salarios que no llegan a cubrir los costos crecientes de la canasta que determina la pobreza . La Junta Interna de ATE en el municipio motorizó el reclamo que dejó sin servicios, salvo las urgencias, al nosocomio de la localidad.

"El reclamo tiene bastante tiempo ya, el reclamo es la recomposición salarial, nuestros sueldos están por debajo de la línea de la pobreza y lamentablemente la inflación no ha comido el bolsillo a todos", explicó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en la Municipalidad de Senillosa, Natalia Cartez.

"Hemos mandado notas al Ejecutivo que nos respondió con sumas no remunerativas ni bonificables, pero nosotros reivindicamos lo que vota la asamblea y en este caso dijo que no aceptaba propuestas que no sean en blanco, por eso llegamos hoy a esta medida de fuerza", agregó la sindicalista en una entrevista con la radio LU5.