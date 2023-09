ATEN capital denunció que al menos 100 docentes no cobraron sus sueldos

Trabajadores de la educación nucleados en ATEN capital realizaron este jueves un reclamo en el Consejo Provincial de Educación (CPE) debido a que no cobraron en su totalidad sus salarios. Son al menos 100 los docentes que esperan poder cobrar lo antes posible por planilla complementaria luego de haber trabajado durante todo el mes de agosto.

SFP ATEN Capital protesta en CPE (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Con la aplicación de la reforma educativa de la escuela secundaria dejaron afuera a muchos trabajadores por una serie de irregularidades y se quedaron muchos compañeros sin cobrar. Hoy presentamos los reclamos por 100 pero hay muchos más en toda la provincia", aseveró Lagunas.

La dirigente hizo hincapié en que, ante la crisis económica, los trabajadores no pueden esperar para tener sus salarios en sus bolsillos y que "los que quedaron fuera de sistema por la reforma educativa de la escuela secundaria no tuvieron ningún aviso de eso, por lo que trabajaron durante todo el mes pasado, aunque ahora les explican que no debían hacerlo".

"Estamos pagando el costo del amorío que tiene ATEN provincial con el gobierno que no sale a denunciar esta barbaridad de que, por ejemplo, los compañeros se quedan sin sueldo", apuntó Lagunas, quien además aseguró que el gobierno es "muy rápido" para descontar días de paro pero que no se comportan del mismo modo cuando deben activar la planilla de sueldos complementarios para abonar a los trabajadores que, por algún inconveniente, no fueron liquidados en tiempo y forma.

Descuentos anunciados

El mes pasado el Gobierno provincial, a través del ministerio de Gobierno y Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE), anunció que descontaría el día no trabajado a miles de docentes que el martes 15 de agosto adhirieron a un "paro trucho" lanzado por las seccionales de ATEN Capital, Plottier y Senillosa, que no tuvo aval por parte de la conducción provincial.

La medida de fuerza fue lanzada "en defensa del nivel inicial" y en contra del nuevo diseño curricular en las escuelas secundarias. Las demandas también incluían la anulación de la Resolución 1638/23, que finalmente se concretó durante el lunes. La norma estipulaba la separación de los cargos docentes de manera injustificada, en el marco de las denuncias por posibles abusos.

Debido al paro, las clases se vieron afectadas en diversas escuelas de Neuquén capital, Plottier y Senillosa. "El reclamo infundado, implica la interrupción de las actividades escolares, vulnerando directamente el derecho a la educación de las y los estudiantes de las localidades mencionadas, en el interior provincial las clases se desarrollan con normalidad", indicó el Gobierno en un comunicado. En el escrito precisaron que "se han puesto en marcha los mecanismos habituales a través de los Distritos Escolares, quienes informarán lo que suceda en cada establecimiento de las localidades donde se haya interrumpido la continuidad escolar, a fin de efectivizar el descuento".