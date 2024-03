ATEN marchó por el centro: ¿Cómo siguen las medidas de los docentes?

Los docentes marcharon por el centro de la ciudad de Neuquén reivindicando el reclamo salarial no satisfecho por la administración del gobernador Rolando Figueroa. Con las asambleas para tratar una mejora de oferta del gobierno pendientes, se inició la primera jornada de un paro que seguirá el martes y el viernes, pudiendo extenderse a tres días de la semana que viene en caso de que antes no se cierre la negociación paritaria.

"La decisión de este paro con movilización tiene una enorme legitimidad, que se la dan los más de cinco mil compañeros que asistieron a nuestras asambleas a lo largo y ancho de la provincia, dando cuenta de una muy rica y activa vida democrática interna", expresó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, antes de ponerse en marcha con los docentes congregados frente al edificio céntrico de la Municipalidad de la Capital.

El líder gremial reconoció "el esfuerzo que hacen las familias para que sus hijos tengan todo en condiciones para iniciar las clases". Sostuvo que "mismo esfuerzo" hizo el sindicato para tratar de anticipar las paritarias de forma de cerrar las negociaciones antes del día señalado para la vuelta de los alumnos a las aulas, a la vez que lamentó que "el gobierno demoró la convocatoria y no llegó a anticiparse al inicio del ciclo lectivo con una oferta aceptable para los docentes.

El rechazo a la primera oferta que hizo la gestión provincial a los maestros fue resuelto por unanimidad en las asambleas de base, que el martes vuelven a reunirse para tratar la propuesta mejorada del gobierno, que se parece a la que aceptaron los demás gremios del ámbito del empleo público provincial.

"Lamentamos que la paritaria se inició de manera tardía y que se ha hecho una propuesta que no reúne condiciones mínimas para mantener un poder adquisitivo que nos permita vivir con dignidad", cuestionó el conductor de ATEN. También criticó que el gobierno no presentó un plan para resolver los problemas que se presentarán en el ámbito de la escuela pública. Dijo que no se consideraron actualizaciones para las partidas de comedor, con lo cual se van a debilitar las condiciones de nutrición mínimas. "Amplios sectores de nuestra sociedad necesitan estos servicios que brinda la escuela pública", remarcó.

Seis días de paro de ATEN

En el plenario de secretarios generales de ATEN, realizado el pasado viernes al mediodía en Cutral Co, los gremialistas habían rechazado la primera oferta salarial del Gobierno provincial. Como resultado de las asambleas -donde participaron unos cinco mil docentes- también se votó el inicio del ciclo lectivo con seis días de paro. En principio, será este lunes 4 y martes 5 de marzo; y viernes 8 de marzo por el Día de las Mujeres trabajadoras.

Luego de la movilización provincial en el monumento a San Martín, este martes se realizarán actividades por seccionales. Allí se debatirá la nueva propuesta salarial hecha por el Gobierno el pasado sábado, que contempla el aumento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo aprobó su par ATE la semana pasada.

En tanto, para la siguiente semana se prevén otras 72 horas de paro los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de marzo. También se prevén actividades provinciales y locales con nueva convocatoria a asambleas.