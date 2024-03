ATEN y gobierno, en busca del diálogo perdido

Ambos quieren, pero no saben cómo. Los detalles de los primeros acercamientos, en medio de una de las semanas más duras de la huelga docente. Provincia confirma el descuento para todos los docentes que no fueron a trabajar, sin excepciones, mientras el gremio exigirá la restitución de los días descontados y la no aplicación de la presencialidad entre docentes y profesores.