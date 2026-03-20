Atención viajeros: dónde estarán los controles en las rutas este fin de semana largo

La Provincia ya diseñó un dispositivo de control para reducir accidentes. Qué tener en cuenta a la hora de salir de viaje este finde XL.

Ante el inicio del fin de semana extra largo, y a partir de la expectativa de un flujo vehicular masivo hacia los destinos turísticos, el Gobierno provincial activó un dispositivo integral de prevención en las rutas. Diego Alfonso , director provincial de Seguridad Vial, confirmó que el operativo de controles busca garantizar la fluidez y la protección de todas las personas que transiten por Neuquén durante estas jornadas.

Desde la tarde de este viernes, los agentes de seguridad vial se instalarán en puntos críticos de la red de rutas nacionales y provinciales, con foco en la prevención de incidentes en un contexto donde el turismo interno de la región moviliza a miles de familias hacia la cordillera y los lagos.

La Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia diseñó un dispositivo que contempla una presencia activa en las rutas con mayor demanda este fin de semana. Según explicó Alfonso, la actividad oficial inicia hoy mismo con un despliegue total de recursos.

"A partir de las 18 horas ya va a estar el recurso desplegado en distintos puntos de la provincia", afirmó el funcionario en diálogo con LU5. El esquema de trabajo prevé una continuidad durante la mañana del sábado y un refuerzo especial para el cierre del fin de semana largo.

operativo- finde xxl - cordillera- ruta 22 -2.jpg Gentileza Seguridad Vial Provincial

El operativo finalizará formalmente el día martes, jornada en la que se espera el regreso masivo de los viajeros hacia sus hogares. Alfonso detalló que el personal realizará tareas desde muy temprano para asistir a los conductores en su retorno a las ciudades de origen.

"La vuelta va a ser el día martes, primera hora, si 7 u 8 de la mañana la gente ya va a estar en ruta", subrayó el director.

Detalló que los controles se apostarán en las rutas más transitadas de la provincia. Habrá unidades fijas y móviles sobre la Ruta Nacional 22, específicamente a la altura de las localidades de Arroyito y Cutral Co. También se reforzará la presencial policial en el camino hacia Chile, desde Zapala y sobre la Ruta 40 Norte hacia el paso Pino Hachado y la Ruta 242. Hacia el sur de la provincia, la mítica Ruta de los Siete Lagos contará con presencia constante de seguridad entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Otro sector vital para la seguridad es la Ruta 237. Allí, los controles se situarán de manera estratégica entre Picún Leufú y Piedra del Águila, con especial atención en el sector de Bajada Colorada, así como en el acceso a Villa Traful. Esta ruta resulta clave para el turismo que se dirige hacia los destinos turísticos del sur de la provincia, y requiere de una vigilancia permanente debido a su relieve y al tráfico pesado constante.

alcoholemia centenario (7) Los operativos en Ruta 7 y el cementerio y en la zona de bares de la calle Belgrano son habituales.

Prevención y el estado de los pasos fronterizos

Alfonso destacó que en las últimas experiencias se observó una mejora notable en la planificación de los viajeros, lo cual facilita la tarea de prevención. "El último día del fin de semana largo la gente ha optado por no esperar a última hora para regresar", comentó con satisfacción el funcionario. Este cambio de hábito resulta fundamental para que la circulación mantenga un ritmo constante y no se formen los temidos "cuellos de botella" en los accesos a los centros urbanos más poblados.

En cuanto a la situación de los pasos internacionales de la provincia, el funcionario trajo alivio a quienes planean cruzar hacia el vecino país de Chile. Tras una consulta directa con el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, se confirmó que la gran mayoría de las conexiones transfronterizas operan con total normalidad en este inicio de temporada.

"A excepción del paso Pichachén, el resto de los pasos están habilitados", informó Alfonso. De esta manera, habrá mayor flexibilidad para los circuitos entre Neuquén y Chile, ya que hay distintas opciones para cruzar la frontera.

SFP Policia control transito Operativo Mosconi (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las autoridades recomendaron a todos los conductores planficiar cada tramo de su viaje para evitar inconvenientes. Alfonso instó a la población a consultar de manera frecuente los medios oficiales para conocer el estado actualizado de las rutas y el pronóstico del tiempo, ya que estos factores pueden alterar las condiciones de transitabilidad de un momento a otro en la geografía neuquina.

Este operativo sirve además como un ensayo general para el próximo fin de semana largo de cuatro días, en el que coinciden la Semana Santa y el feriado del 2 de abril. "El fin de semana largo de Semana Santa ya también está planificado el operativo que va a ser similar al que estamos trabajando", adelantó el funcionario provincial.