Audios y chats en la trama de la obra pública de Aguada San Roque: "¡Chicos, quedan desprolijas las cosas!"

Prueger difundió en su declaración que ya en febrero de aquel año, con la urgencia de la vuelta a la presencialidad, hubo presiones para que se termine la obra de Aguada San Roque, que en su última etapa tuvo problemas con el gas. Obras Públicas certificó el 100% de los trabajos, pero los operarios seguían en la obra, y con refacciones hasta el mismo día de la explosión.

Perito Edgardo Prueger.jpg El perito Eduardo Prueger dio a conocer una serie de audios de los imputados. Pero también explicó la dinámica de la explosión.

La falta de controles es una de las tramas que el Ministerio Público Fiscal y la querella han querido demostrar en esta parte del juicio, y que ahora se conoce por la interpretación que se hacen de audios. Prueger hizo un análisis de las conversaciones, algo que molestó a la defensa de los imputados, sobre todo Melina Pozzer, abogada del arquitecto de Arte Construcciones, Diego Bulgheroni.

Audios: el apuro del CPE y la empresa

El 25 de febrero, Afione le envió un mensaje de audio a uno de los obreros de la cuadrilla. “Vamos a tener que meterle rosca para terminar los primeros días de marzo, están rompiendo las bolas de Educación y si se pueden quedar, me avisan”, dijo Afione.

El apuro del Consejo Provincial de Educación era real. Se empezaba a pensar en la “nueva normalidad”, con un inicio de clases cuidado por la pandemia, pero la escuela de Aguada San Roque todavía no estaba lista. Sobre todo la corrección a la cañería de gas, donde, según Prueger, no coincidía el plano de los pliegos de la obra, con la cañería que se constató en los peritajes, tras la explosión el 29 de junio.

Diego Bulgheroni fue quien el 9 de marzo, una semana antes de que se declarara terminada la obra (desde lo administrativo) apuró a Afione para que termine los trabajos.

“Mandame fotos recientes de Aguada, así hago el certificado”, le dijo el arquitecto al subcontratista, quien se benefició con una probation durante este juicio. El certificado es la medición que hacen los funcionarios de Obras Públicas, para constatar el avance de obra. De esta manera, se activa el circuito en Tesorería Provincial, para que las empresas puedan cobrar el servicio.

Explosión Aguada San Roque Escuela 144 (12).jpg La explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque. Los peritos afirman que el incidente ocurrió con una fuga de gas en el entretecho.

“Tipo 9 te mando”, contestó Afione, y se cortó el diálogo. El 15 de marzo, la dirección de Obras Públicas elaboró el certificado de finalización de obra de Aguada San Roque, a la fecha 12 de ese mes, y con la firma del supervisor, Sergio Percat. Pero la obra no estaba terminada, a juzgar por las fotos y las declaraciones de los testigos en todas las jornadas de este juicio.

Ese mismo día, algo sucedió en las oficinas de Obras Públicas, en plena pandemia, con la certificación de las obras, que despertó el enojo de una persona, aparentemente que trabaja en un organismo de contralor. Uno de los audios que se difundieron generó un gran impacto en la sala de audiencias.

Se trata de una fuerte advertencia, a modo de reproche, de una mujer hacia el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevilla, por la metodología de medición de los avances de obra.

La trama de los certificados

Si bien en el audio no afirma textualmente que se trata de la obra de la Escuela 144, adjudicada a Arte Construcciones, trasluce cómo sería el "modus operandi" para sacar los certificados, antes de que los trabajos estén terminados. Todo en un contexto de pandemia, donde casi nadie ponía el ojo en las finanzas y la administración del Estado.

El mensaje de advertencia por parte de la mujer se envió el mismo día en el que se elaboró el certificado al 100% de la obra. Es decir, el 15 de marzo de 2021.

“El inspector (Percat) trabaja para la administración y no para la empresa ¿Sí? Y si quiere favorecer a la empresa, entonces que se juegue y que ponga que al finalizar el mes estaban al cien por cien (las obras), no 'trabajos ejecutados cien por ciento'”, advirtió la mujer al director Capdevilla.

Y enfatizó: “Hay que ser bien claros en las actas. Porque después tenemos estos problemas también con la redeterminación (de precios) y todo. Y queda evidente. Quedan desprolijas las cosas. Ya lo hemos hablado. Por favor, chicos, por favor. Si no, yo voy a empezar a devolver actas con informe”.

Juicio - explosion en escuela de Aguada San Roque (13).jpg Parte de la defensa de los seis imputados en la causa de Aguada San Roque. Melina Pozzer tuvo un cruce con la querella. Claudio Espinoza

Si bien para los funcionarios de Obras Públicas -de momento- la ampliación de la escuela estaba terminada, al menos desde lo administrativo, un mensaje de WhatsApp del 30 de marzo denota la desconexión entre las distintas áreas del Estado provincial. "Hola Héctor, ¿cómo estás?, te consulto... ¿Cómo va todo en la escuela de Aguada San Roque?", le dijo un funcionario del CPE a Villanueva, el socio gerente de Arte Construcciones SRL.

Durante abril, la obra se paralizó en parte por la protesta de "los elefantes" (personal de salud), en Vaca Muerta. El perito Prueger señaló otro mensaje destacado recién el 2 de mayo, donde Afione le envió fotos al dueño de la empresa, con el avance de las obras. Aún estaban conectados los calefactores, a casi dos meses después de que administrativamente la obra fue declarada 100% terminada.

El 4 de mayo también se registró una conversación entre Capdevilla, director de Obras Públicas, y Danilo Casanova, quien estaba como director de Nivel Primario del CPE. Alí hay un intercambio porque la directora de la Escuela 144 preguntó por la obra, que no estaba terminada. Capdevilla le contestó al funcionario de Educación, que "por los cortes de ruta" no habían podido colocar los calefactores.

Los chats el día de la explosión

El 29 de junio, el día de la explosión, todos se enteraron por las noticias, pero el grupo de WhatsApp de Obras Públicas estaba casi mudo. Salvo por una empleada que preguntó lo que había pasado, todo era incertidumbre. Pero el mensaje recién lo envió por la noche, varias horas después de ocurrida la trágica explosión.

"¿Qué pasó en Aguada San Roque, eran operarios de Arte los que murieron?", dijo una chica. Hubo silencio de radio hasta que contestó Capdevilla. Se refirió a que la directora había llamado al gasista Francés porque no funcionaba el termotanque. Y adujo alguna maniobra de los operarios, según la disertación de Prueger.

Las conversaciones también revelaron que tras la muerte de los obreros, Francés y Spinedi, pocos los conocían. "Héctor, necesito los datos de los dos muchachos fallecidos, se los pedí temprano a Bulgheroni, quedó que me los averiguaba, lo volví a llamar y no me contesta", le dijo Capdevilla al empresario. Los datos eran para Leonel Dacharry, secretario General y de Servicios Públicos de la Provincia de Neuquén en la gestión de Omar Gutiérrez.

Pareciera que los que trabajaron durante más de 525 días en esa obra, eran unos perfectos desconocidos para el sistema.